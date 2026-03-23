U17 NRL: Befreiungsschlag für Bayer, Homberg und Hilden patzen

Velbert ärgert Homberg. – Foto: SSVg Velbert 02

Der 19. Spieltag der B-Junioren-Niederrheinliga hatte einiges an Furore zu bieten: Durch einen Last-Minute-Treffer der SSVg Velbert muss sich der VfB Homberg mit einer Punkteteilung zufriedengeben, während der VfB Hilden bei den Sportfreunden Baumberg sogar leer ausgeht. So darf DJK Arminia Klosterhardt die Tabellenführung bejubeln, die druch den 2:0-Heimerfolg über Schlusslicht Wuppertaler SV zurück an die Spitze springt. Im Tabellenkeller landet der TSV Bayer Dormagen einen überzeugenden Kantersieg gegen Tabellennachbar 1. FC Kleve.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

So lief der 19. Spieltag:

Gleich zum Auftakt war ein waschechter Krisen-Krimi geboten: Mit dem 1. FC Kleve und dem TSV Bayer Dormagen standen sich zwei formschwache Mannschaften gegenüber, die im direkten Duell Big-Points im Abstiegskampf anvisierten. Dass die Partie jedoch schlussendlich wesentlich einseitiger verlaufen sollte als zunächst angenommen, war insbesondere TSV-Stürmer Tim Antropius zu verdanken:

Der Offensivakteur steuerte einen lupenreinen Hattrick bei, nachdem Nelson Ayowiehen Ogie und Deniz Geister zuvor bereits auf 2:0 für Dormagen gestellt hatten. Dadurch entschied Antropius die Begegnung nicht nur im Alleingang, sondern sorgte auch für den bisher höchsten Saisonsieg des Abstiegskandidaten. Während der TSV Bayer somit an Kleve vorbeizieht, hält die Durtrecke der Hausherren weiter an: Die Heimpleite bedeutet die bereits vierte Schlappe in Serie.

Der VfB Homberg hat es derweil verpasst, mit einem Sieg gegen Verfolger SSVg Velbert die Ligaspitze zu erklimmen. Wie im Vorfeld der Begegnung bereits erwartet tat sich der VfB in Velbert erneut schwer, nachdem die Schwarz-Gelben im Hinspiel sogar als Verlierer vom Platz gingen. Zwar konnten die Gäste nun zwar Zählbares mitnehmen, statt der erhofften drei war es schlussendlich aber lediglich ein Punkt: Dabei startete der Favorit zunächst gut in die Partie und markierte nach vier absolvierten Minuten die Blitz-Führung durch Rayan El Kharfachi Bravo. Gute zehn Minuten darauf antwortete die SSVg allerdings in Person von Amin Azakkoun, der in Spielminute 17 auf 1:1 stellte. Damit ging es dann auch in die Pause, ehe es lange Zeit torlos blieb. Erst drei Minuten vor Schluss waren es erneut die Gäste, die durch den ersten Saisontreffer von Noel Jonah Uzaldi die erneute Führung markierte. Doch damit nicht genug: In der Schlussminute schlugen die Hausherren durch Amin Namli wiederholt zurück, wodurch die Blau-Weißen den Titelanwärter erneut ärgern. Das Polster von elf Punkten zwischen den beiden Mannschaften bleibt zugleich bestehen.

Ähnliches Schicksal ereilte auch Homberg-Konkurrent VfB Hilden bei den Sportfreunde Baumberg. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass der VfB nach zwischenzeitlicher Führung sogar als Verlierer vom Platz ging. Bereits im Hinspiel konnte der Verfolger aus Baumberg dem Titelkandidat ordentlich Paroli bieten, ohne am Ende Punkte einzufahren. Im Rückspiel sollte dies nun anders aussehen: Nach zunächst torloser erster Hälfte war es Yassin Bouzian, der die favorisierten Gäste unmittelbar nach dem Wiederbeginn auf die Siegerstraße brachte. Doch die Sportfreunde fanden im Anschluss die passende Antwort und glichen durch Lenny Essien Brüning aus, bevor Lucas Van Gestel mit seinem dritten Saisontor kurz vor Schluss den Siegtreffer parat hatte. Während Hilden somit nicht an die zuletzt überzeugenden Auftritte gegen DJK Arminia Klosterhardt und die SG Unterrath anknüpfen kann und folglich die Tabellenführung verliert, punktet Baumberg erstmals seit drei Spielen wieder dreifach.

Seine Aufstiegsambitionen untermauern wollte parallel die SG Unterrath, die in der Vorwoche noch mit 2:6 das Nachsehen bei Konkurrent Hilden hatte. Gegen Kellerkind FSV Duisburg stand die SG auf heimischem Rasen in der Pflicht, und konnte seine Hausaufgaben souverän erledigen: Nachdem die Elf von Chefcoach Christian Borownik im ersten Durchgang auf 1:0 stellten, folgte kurz nach dem Wiederbeginn der zweite Treffer. Weil Gästestürmer Hasan Hüseyin Demirbas in der Folge jedoch auf 1:2 verkürzte, konnten sich die Duisburger wieder Hoffnungen machten. Diese machte Unterrath aber im direkten Anschluss wieder zunichte, bevor in der 65. Minute ein Eigentor des FSV zur Vorentscheidung führte. Der Treffer von Joker Mohammed Omar zum 2:4 zehn Minuten vor dem Ende blieb dann lediglich Ergebniskosmetik. Durch den Heimerfolg verkürzt Unterrath den Rückstand auf die Tabellenspitze auf vier Zähler und darf weiter vom erhofften Aufstieg träumen. Duisburg hingegen verpasst den Sprung ans rettende Ufer.

Für DJK Arminia Klosterhardt war die Ausgangslage vor dem Spieltag klar: Aufgrund der schweren Aufgaben der Konkurrenten im Aufstiegskampf bestand die Chance, sich durch einen Heimerfolg über Schlusslicht Wuppertaler SV die Ligaspitze zurückzuerobern. Und genau das sollte der Arminia am Ende auch gelingen. Frederik Klewitz und Mert-Can Eren sorgten bereits im ersten Durchgang für die Entscheidung, nach dem Seitenwechsel sollte dann kein weiterer Treffer mehr folgen. Durch den souveränen 2:0-Sieg klettert Klosterhardt wieder auf den Platz an der Sonne, während sich die Wuppertaler Chancen auf den Klassenerhalt verringern.