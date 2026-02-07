U17 NRL: Baumberg schockt Klosterhardt, WSV feiert Last-Minute-Sieg

Bocholt triumphiert im Kellerduell. – Foto: Jens Terhardt

Nach dem Wiederauftakt der B-Junioren-Niederrheinliga in der vergangenen Woche ist am Samstag der 15. Spieltag gestartet. Der TSV Bayer Dormagen und Mitstreiter 1. FC Bocholt duellierten sich in einem packenden Kellerduell, welches am Ende die Gäste aus Bocholt für sich entscheiden. Am Sonntag treffen dann die beiden Tabellennachbarn Ratingen 04/19 und SG Unterrath aufeinander. Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt will derweil seinen Erfolgslauf auch bei den Sportfreunden Baumberg weiter ausbauen, während Schlusslicht Wuppertaler SV beim 1. FC Kleve auf den Befreiungsschlag hofft.

So lief das Auftaktspiel des 15. Spieltags der B-Junioren-Niederrheinliga: Gestern, 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen TSV Bayer 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 1 2 Abpfiff Schon vor Spielbeginn war klar, dass die Begegnung zwischen Gastgeber TSV Bayer Dormagen und Herausforderer 1. FC Bocholt ein „sechs-Punkte“-Spiel sein würde. Schließlich trafen zwei unmittelbare Kellerkontrahenten aufeinander, die an ihre jeweils guten Leistungen aus der Vorwoche anknüpfen und wichtige Zähler im Abstiegskampf einheimsen wollten. Demnach war von einem harten Kampf aufzugehen, den es dann auch geben sollte: Dabei waren es zunächst die Hausherren, die durch den Führungstreffer von Nico Schneider nach einer guten halben Stunde Spielzeit auf 1:0 stellten und sich zugleich die Pausenführung sicherten. Doch die Gäste-Elf von Cheftrainer Alexander Arndt ließ nach dem Seitenwechsel dann die passende Antwort folgen, auch weil der Übungsleiter ein goldenes Händchen bewies: Denn mit Hussein Darwich und Noah Schmidt entschieden zwei Joker die Begegnung zugunsten der „Schwatten“. Durch den Auswärtsdreier zieht Bocholt am TSV aus Dormagen vorbei und verkürzt den Rückstand auf das rettende Ufer vorübergehend auf einzig einen Zähler.

So läuft der restliche Spieltag:

Im ersten Sonntagsspiel empfängt dann der 1. FC Kleve Ligaschlusslicht Wuppertaler SV. Während Letzterer - nach der schmerzhaften 1:3-Pleite gegen Tabellennachbar Dormagen zum Wiederauftakt - auf ein besseres Resultat hofft, gilt der 1. FC Kleve angesichts des zehn-Punkte-Vorsprung auf den WSV klar favorisiert in die Begegnung. Doch die Hausherren sind gewarnt, schließlich taten sich diese bereits im Hinspiel enorm schwer und festigten erst in der Schlussphase einen am Ende knappen 2:1-Erfolg. Anders als der Gastgeber müssen die Gäste aus Wuppertal fast schon Zählbares mitnehmen, schließlich ist der Abstand auf das rettende Ufer - nach zuletzt vier Niederlagen in Serie - auf satte zehn Punkte angewachsen.

Eng umkämpft könnte auch das Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunde Baumberg und Ligaprimus DJK Arminia Klosterhardt verlaufen. Denn während die Sportfreunde nach bislang 14 absolvierten Spieltagen die beste Hintermannschaft der Liga vorweisen, stellt der Spitzenreiter aus Klosterhardt mit 35 erzielten Treffern den besten Sturm. Wie torhungrig die Arminia wirklich ist, stellte die Elf von Cheftrainer Dustin Arnold erst beim spektakulären 4:3-Erfolg gegen Ratingen in der Vorwoche unter Beweis. Ob es gegen den Verfolger aus Baumberg ähnlich abwechslungsreich wird, wird zu sehen sein.

In Ratingen steigt währenddessen das Verfolger-Duell zwischen dem Tabellenfünften Ratingen 04/19 und der unmittelbar dahinter folgenden SG Unterrath. Sowohl der RSV als auch der Kontrahent aus Unterrath mussten sich zum Wiederauftakt knapp geschlagen geben, weshalb im direkten Duell nun die Chance auf die ersten Rückrunden-Zähler besteht. Für die SG wird es dabei insbesondere darum gehen, die starke Offensivabteilung der Schwarz-Gelben Ratinger zu stoppen, die im Saisonverlauf bereits 34 Treffer verzeichnete. Ob es am Ende eine ähnlich knappe Kiste wie beim 2:1-Erfolg der Ratinger im Hinspiel wird, bleibt abzuwarten.

Seinen eindrucksvollen Erfolgslauf fortsetzen will derweil der VfB Hilden, der nach vier aufeinanderfolgende Ligasiegen in Serie bis auf vier Zähler zu Spitzenreiter Klosterhardt aufschließen konnte. Nach dem 1:0-Topspiel-Sieg über Tabellennachbar SSVg Velbert zum Rückrunden-Start dürfte die Elf um Spielführer Mohammed Amine Kihel mit dem nötigen Selbstvertrauen an den Start gehen. Doch mit Rot-Weiß Oberhausen wartet ein Kontrahent, der sich in der Vorwoche ebenfalls in Bestform präsentierte und einen unerwarteten Auswärtserfolg in Unterrath verbuchte. Somit ist auf eine spannende Partie zu hoffen.