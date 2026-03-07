Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
U17 NRL: Aufstiegs-Kracher in Klosterhardt, Keller-Gipfel für RWO
B-Junioren-Niederrheinliga: Der 17. Spieltag steht vor der Tür und hat sowohl im oberen als auch unteren Tabellenbereich packenden Partien parat: Während sich Arminia Klosterhart im Topspiel mit Verfolger Hilden misst, stehen sich RW Oberhausen und der Wuppertaler SV im Kellerkrimi gegenüber.
von Tom Kunze · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Wuppertal gastiert in Oberhausen. – Foto: Jochen Classen
Die B-Junioren-Niederrheinliga startet am Sonntag in seinen 17. Spieltag und hat einmal mehr spannende Duelle zu bieten: Neben dem Topspiel zwischen den Aufstiegsanwärtern DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger VfB Hilden kommt es in Oberhausen zum Aufeinandertreffen der Abstiegskandidaten Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV. Parallel treffen mit den Sportfreunden Baumberg und der SG Unterrath die beiden formstärksten Teams der Liga aufeinander. Für Ligaprimus VfB Homberg geht es derweil zu Kellerkind TSV Bayer Dormagen.
