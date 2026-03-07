U17 NRL: Aufstiegs-Kracher in Klosterhardt, Keller-Gipfel für RWO

Wuppertal gastiert in Oberhausen. – Foto: Jochen Classen

Die B-Junioren-Niederrheinliga startet am Sonntag in seinen 17. Spieltag und hat einmal mehr spannende Duelle zu bieten: Neben dem Topspiel zwischen den Aufstiegsanwärtern DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger VfB Hilden kommt es in Oberhausen zum Aufeinandertreffen der Abstiegskandidaten Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV. Parallel treffen mit den Sportfreunden Baumberg und der SG Unterrath die beiden formstärksten Teams der Liga aufeinander. Für Ligaprimus VfB Homberg geht es derweil zu Kellerkind TSV Bayer Dormagen.