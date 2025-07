U17-NLZ-Team setzt Testspielserie fort

Die U17 des 1. FC Saarbrücken setzt am Samstag (13 Uhr, Kunstrasen am FC -Sportfeld, Camphauser Str.) ihre Testspielserie vor dem Start der neuen Runde in der DFB-Nachwuchsliga fort. "Wir hatten mit dem neuen Team schon Spiele, das ist aber schon einige Wochen her. Gegen US Forbach haben wir 4:0 gewonnen, danach gab es noch ein Blitzturnier mit jeweils verkürzten Spielzeiten. Da haben wir die U19 des FC Homburg 3:1 geschlagen und uns gegen den FC Speyer 09 mit 4:0 durchgesetzt. Das waren gute Spiele von uns", sagte Sven Borgard, der das Team künftig trainiert. "Der Freiburger FC spielt nicht in der NLZ-Liga, sie sind aber in der U17-,Oberliga Baden-Württemberg, das ist auch eine starke Liga", sagte er zum morgigen Gegner. Im Team gab es kaum Änderungen, ein U16-Spieler wurde hochgezogen. Von Ausserhalb kommen der Franzose Madi Baldee und der Australier Nicolas Scott Tomas. Das erste NLZ-Spiel steht erst Ende August an, dann kommt der 1. FSV Mainz 05 nach Saarbrücken