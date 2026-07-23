 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

U17-Niederrheinliga: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

U17-Niederrheinliga: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser
U17-Niederrheinliga.
U17-Niederrheinliga. – Foto: SSVg Velbert 02

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FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der U17-Niederrheinliga! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der U17-Niederrheinliga 2026/27

1. FC Mönchengladbach
Trainer: Florian Kramp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Arminia Klosterhardt
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Miles Domagala (1. FC Lintfort), Ranael-Baringa Nakuzola (SG Essen-Schönebeck)

KFC Uerdingen 05
Trainer: Cedric Lucas Nawrocki
Zugänge: keine
Abgänge: Arda Kaykac (TSV Krefeld-Bockum), Cedrik Maier (TSV Krefeld-Bockum)

Ratingen 04/19
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Albano (Sportfreunde Baumberg), Luka David Hempel (DSC 99 Düsseldorf), Artem Rogow (SG Essen-Schönebeck)

SG Essen-Schönebeck
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Hrvoje Domjanovic (SG Essen-Schönebeck II), Roko Domjanovic (SG Essen-Schönebeck II), Paul Riesmeier (SG Essen-Schönebeck II), Lith Alsaho (SG Essen-Schönebeck II), Ken Bader (SG Essen-Schönebeck II), Lovance Cobbina (SG Essen-Schönebeck II), Lawrence Cobbina (SG Essen-Schönebeck II), Paolo Desmond (SG Essen-Schönebeck II)

SG Unterrath
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Atay Özbalik (Sportfreunde Baumberg), Timur Kasum (1. FC Heinsberg-Lieck)

Sportfreunde Baumberg
Trainer: Kevin Franke
Zugänge: Mathias Binder (), Aulon Muharremi (SSV Bergisch Born)
Abgänge: Roman Seleman (SG Unterrath), Vincent Geerken (Sportfreunde Baumberg), Nick Meßner (Sportfreunde Baumberg)

SSVg Velbert
Trainer: Elvir Mesic
Zugänge: keine
Abgänge: Panajotis Fourniadis (Sportfreunde Baumberg), Amin Azakkoun (SG Essen-Schönebeck), Gianluca Bazzano (SG Essen-Schönebeck)

SV Straelen
Trainer: Jeremie Dohrmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Meerbusch
Trainer: Andreas Graef, Alexander Schmitz-Wienicke
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Schmitz-Wienicke (Fortuna Düsseldorf), Lukas Andrejewski (SC St. Tönis 1911/20), Max Batt (SC St. Tönis 1911/20), Henri Lukas (SC St. Tönis 1911/20), Bilaye Sangare (SC St. Tönis 1911/20)

VfB 03 Hilden
Trainer: Patrick Kosselt
Zugänge: Jakob Forst (Alemannia Aachen)
Abgänge: Theo Paul Welsch (DSC 99 Düsseldorf), Alexander Touihri Kim (DSC 99 Düsseldorf), Deniel Noah Kiko (DSC 99 Düsseldorf)

VfB Homberg
Trainer: Michael Pielniok, Christian Jennes
Zugänge: Michael Pielniok (PSV Wesel II)
Abgänge: Ammar Saric (1. FC Lintfort), Leandro Geraldo Duarte (SG Essen-Schönebeck), Leroy Ajoku (SG Essen-Schönebeck), Tom Daanen (SG Essen-Schönebeck), Arda Emir Alabas (SC St. Tönis 1911/20), Salvatore Salvia (SC St. Tönis 1911/20), Sefkan Yagisan (SC St. Tönis 1911/20)

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