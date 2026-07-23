U17-Niederrheinliga: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

SG Essen-SchönebeckTrainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Hrvoje Domjanovic (SG Essen-Schönebeck II), Roko Domjanovic (SG Essen-Schönebeck II), Paul Riesmeier (SG Essen-Schönebeck II), Lith Alsaho (SG Essen-Schönebeck II), Ken Bader (SG Essen-Schönebeck II), Lovance Cobbina (SG Essen-Schönebeck II), Lawrence Cobbina (SG Essen-Schönebeck II), Paolo Desmond (SG Essen-Schönebeck II)SG UnterrathTrainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Atay Özbalik (Sportfreunde Baumberg), Timur Kasum (1. FC Heinsberg-Lieck)Sportfreunde BaumbergTrainer:
Kevin FrankeZugänge:
Mathias Binder (), Aulon Muharremi (SSV Bergisch Born)Abgänge:
Roman Seleman (SG Unterrath), Vincent Geerken (Sportfreunde Baumberg), Nick Meßner (Sportfreunde Baumberg)SSVg VelbertTrainer:
Elvir MesicZugänge:
keineAbgänge:
Panajotis Fourniadis (Sportfreunde Baumberg), Amin Azakkoun (SG Essen-Schönebeck), Gianluca Bazzano (SG Essen-Schönebeck)SV StraelenTrainer:
Jeremie DohrmannZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV MeerbuschTrainer:
Andreas Graef, Alexander Schmitz-WienickeZugänge:
keineAbgänge:
Alexander Schmitz-Wienicke (Fortuna Düsseldorf), Lukas Andrejewski (SC St. Tönis 1911/20), Max Batt (SC St. Tönis 1911/20), Henri Lukas (SC St. Tönis 1911/20), Bilaye Sangare (SC St. Tönis 1911/20)VfB 03 HildenTrainer:
Patrick KosseltZugänge:
Jakob Forst (Alemannia Aachen)Abgänge:
Theo Paul Welsch (DSC 99 Düsseldorf), Alexander Touihri Kim (DSC 99 Düsseldorf), Deniel Noah Kiko (DSC 99 Düsseldorf)VfB HombergTrainer:
Michael Pielniok, Christian JennesZugänge:
Michael Pielniok (PSV Wesel II)Abgänge:
Ammar Saric (1. FC Lintfort), Leandro Geraldo Duarte (SG Essen-Schönebeck), Leroy Ajoku (SG Essen-Schönebeck), Tom Daanen (SG Essen-Schönebeck), Arda Emir Alabas (SC St. Tönis 1911/20), Salvatore Salvia (SC St. Tönis 1911/20), Sefkan Yagisan (SC St. Tönis 1911/20)