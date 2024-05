U17-Niederrheinliga: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der U17-Niederrheinliga in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Transfers fehlen? Nehmt hierzu gerne Kontakt mit der FuPa-Redaktion auf: fupa@rp-digital.de! Ansonsten könnt ihr auch selbst Wechsel eintragen. Wie das geht, lest ihr hier:

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

In der U17 veröffentlichen leider viele Vereine ihre Daten nicht. Deshalb sieht die Übersicht an dieser Stelle etwas abgespackter aus.

1. FC Bocholt

Trainer: Alexander Arndt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. FC Kleve

Trainer: Detlev Remmers

Zugänge: keine

Abgänge: Leo Wienhofen (Kevelaerer SV), Ben Mika Bruske (Kevelaerer SV), Eric Gastens (Kevelaerer SV), Liam Kirchesch (Kevelaerer SV), Max Janßen (JSG SV/SGE Bedburg-Hau), Leon Koebergen (Kevelaerer SV), Len Daemen (SV Straelen)



Borussia Mönchengladbach

Trainer: Felix Galli

Zugänge: Marlon Ley (Alemannia Aachen), Damir Salkovic (SC Schiefbahn)

Abgänge: Ugur Sahin (MSV Duisburg), Raphael van Geelkerken (Alemannia Aachen), Luca Alejandro Busch Garcia (Alemannia Aachen)



DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Nico Andreadakis

Zugänge: Zeynel-Furkan Yüksel (Sportfreunde Hamborn 07)

Abgänge: Burak Calik (Sportfreunde Hamborn 07), Nelson Kevwe Tobore (Dostlukspor Bottrop), Anas Bentaleb El Majdouli (Rhenania Bottrop), Hussein Maatouk (Rhenania Bottrop), Niclas Hülsmann (VfB Homberg)



Fortuna Düsseldorf

Trainer: Sven Schuchardt

Zugänge: Sven Schuchardt (Sportfreunde Siegen), Luca Diego Puhl (1. FC Mönchengladbach)

Abgänge: Nikita Slavytskyi (Bayer 04 Leverkusen), David Wyciok (SC Rot-Weiß Oberhausen), Justus Nicolas Küpper (TSV Meerbusch), Oskar Sieberth (SC West Köln)



FSV Duisburg

Trainer: Markus Kowalczyk

Zugänge: keine

Abgänge: Murat Cay (Sportfreunde Hamborn 07), Berke Yildirim (Sportfreunde Hamborn 07), Muhammed Sefa Bekar (Sportfreunde Hamborn 07), Ümüt-Kaan Kücük (Sportfreunde Hamborn 07), Ilias Brigui (Sportfreunde Hamborn 07), Arda Civelekoglu (FSV Duisburg), Cüneyd Sahin (FSV Duisburg), Luis Miguel Hoffart (FSV Duisburg), Elyesa Onur (DJK Arminia Klosterhardt), Lorik Peshku (VfB Homberg)



Germania Ratingen 04/19

Trainer: Samir Aouladali, Gino Spinelli, Nicola Sandor Karl Paradi

Zugänge: keine

Abgänge: Blessted Williams (VfB 03 Hilden)



MSV Duisburg

Trainer: Alexander Weber

Zugänge: keine

Abgänge: Ejdar Dagdevir (MSV Duisburg), Hinata Saeki (TSV Meerbusch), Konrad Kühl (VfB Homberg)



Rot-Weiss Essen

Trainer: Masataka Fukuoka, Thorsten Schulokat

Zugänge: keine

Abgänge: Miro Mikietyn (FC Wegberg-Beeck), Laurenz Dubisz (TSV Meerbusch), Noah Schäpertöns (TSV Meerbusch), Nando Strauch (TSV Meerbusch)



SC Rot-Weiß Oberhausen

Trainer: Jannick Weis

Zugänge: Kaan-Soner Kumcu (FSV Duisburg)

Abgänge: Hans Schaath (SV Straelen)



SV Bedburdyck/Gierath

Trainer:

Zugänge: Consrich Sprenger (KFC Uerdingen 05), Farid Omorou (Borussia Mönchengladbach), Justus Nicolas Küpper (TSV Meerbusch)

Abgänge: Philipp Alexander Brandt (FC Wegberg-Beeck)



TSV Meerbusch

Trainer: Bilal Lekesiz

Zugänge: Laurenz Dubisz (Rot-Weiss Essen), Jaden William Asamoah (SG Unterrath II), Selim Semih Aslan (1. FC Mönchengladbach II), Tom Bödger (1. FC Mönchengladbach II), Till Boßmann (1. FC Mönchengladbach), Mohamed Dbouki (1. FC Mönchengladbach II), Joshua Daro Manfred Hammes-Vicioso (SG Unterrath), Justus Nicolas Küpper (Fortuna Düsseldorf), Leart Lahi (), Pierre Messerschmid (Germania Ratingen 04/19), Rayan Mohya (Roda Kerkrade), Hinata Saeki (MSV Duisburg), Noah Schäpertöns (Rot-Weiss Essen), Luca Schiffer (1. FC Mönchengladbach), Nando Strauch (Rot-Weiss Essen), Noah Benjamin Thimm (Roda Kerkrade), Maximilian Tivadar (VfL Tönisberg)

Abgänge: Alex Alexandrov (Polizei SV Mönchengladbach), Fynn Henrik Müller (FC Pesch), Alex Alexandrov (Polizei SV Mönchengladbach), Qi Xiang Leon Chen (Rot-Weiss Essen), Said El Mala (FC Viktoria Köln), Etah Maurice Ewane (Rot-Weiss Essen), Selim Semih Aslan (FC Wegberg-Beeck), Nando Strauch (SV Budberg), Justus Nicolas Küpper (SV Bedburdyck/Gierath), Lenni Castrop (1. FC Nürnberg)



VfL Rhede

Trainer:

Zugänge: Lukas Müller (DJK Rhede)

Abgänge: Dejan Hasso (1. FC Bocholt)



Wuppertaler SV

Trainer: Fabien Henning

Zugänge: keine

Abgänge: Maksym Len (Fortuna Düsseldorf), Anastasios Pescelidis (SC Velbert)

