 2025-09-04T11:59:34.595Z

Allgemeines
Velbert stellt zum ersten Mal seit 16 Jahren eine U17 in der Niederrheinliga
Velbert stellt zum ersten Mal seit 16 Jahren eine U17 in der Niederrheinliga – Foto: SSVg Velbert 02

U17-Niederrheinliga: Ohne NLZ-Teams sind die Karten neu gemischt

Da die U16-Mannschaften der Profiklubs in diesem Jahr in den WDFV-Nachwuchscup wechseln, dürfen sich einige neue Gesichter auf einen Startplatz in der Niederrheinliga freuen. Das Favoritenfeld ist nun umso schwieriger vorauszusagen.

Als bestes Amateurteam durfte der TSV Meerbusch nach der abgelaufenen Hinserie nach oben in die DFB-Nachwuchsliga. Vom damaligen Team ist rein personell recht wenig übrig geblieben, weshalb sich der TSV im neuen Feld erst einmal beweisen muss.

Auch Germania Ratingen 04/19, die SG Unterrath und die DJK Arminia Klosterhardt konnten schon in der Vorsaison recht weit oben mitmischen und stellen inzwischen schon beinahe traditionell starke U17-Teams.

Der größte Vereinsname ist derweil jener von RW Oberhausen, dessen Team eben nicht im U16-Nachwuchscup antritt, weil es in der Vorsaison noch in der Kreisklasse spielte.

Mit dem Wegfall der Profiteams kriegen unterdessen auch Teams auf der höchsten Amateurebene eine Chance, die zuvor schon einige Jahre weiter unten gespielt hatten, wie die SSVg Velbert und der TSV Bayer Dormagen. Echt Erkenntnisse über die Kräfteverhältnisse innerhalb der Liga fallen vor dem 1. Spieltag noch überaus schwer, die ersten Partien dürften immerhin schon einen Aufschluss darüber geben, ob ein besonders starkes Gefälle zwischen den Top-Teams und Abstiegskandidaten besteht.

______________

So läuft der 1. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
11:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00live

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
11:00

______________

So geht es weiter

2. Spieltag
14.09.25 VfB 03 Hilden - SC Rot-Weiß Oberhausen
14.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Baumberg
14.09.25 TSV Meerbusch - VfB Homberg
14.09.25 SG Unterrath - Ratingen 04/19
14.09.25 Wuppertaler SV - 1. FC Kleve
14.09.25 1. FC Bocholt - TSV Bayer Dormagen
14.09.25 FSV Duisburg - SSVg Velbert

______________

________________

