"U17 Niederbayerische": SpVgg Landshut sichert sich souverän den Titel

Am Sonntag wurde in Bogen die Niederbayerische Hallenmeisterschaft der B-Junioren ausgetragen und brachte einen verdienten Sieger hervor. Am Ende setzte sich die SpVgg Landshut durch und sicherte sich mit einem souveränen 3:0-Erfolg im Finale gegen die JFG Straubing-Bogen den Titel. Die "Spiele" spielten ein nahezu makelloses Turnier und gewannen alle fünf Begegnungen. Bereits in der Gruppenphase unterstrich der Landesligist seine Ambitionen mit klaren Siegen gegen Straubing-Bogen (2:0), den FC Dingolfing (4:0) sowie die SG Hinterschmiding (2:1).