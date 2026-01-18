 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Am Ende jubelten die Spieler und Trainer der SpVgg Landshut über den Titel der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft.
– Foto: Freund

"U17 Niederbayerische": SpVgg Landshut sichert sich souverän den Titel

Ohne Niederlage setzte sich der Landesligist am Sonntag bei der Bezirksmeisterschaft in Bogen durch

Am Sonntag wurde in Bogen die Niederbayerische Hallenmeisterschaft der B-Junioren ausgetragen und brachte einen verdienten Sieger hervor. Am Ende setzte sich die SpVgg Landshut durch und sicherte sich mit einem souveränen 3:0-Erfolg im Finale gegen die JFG Straubing-Bogen den Titel. Die "Spiele" spielten ein nahezu makelloses Turnier und gewannen alle fünf Begegnungen. Bereits in der Gruppenphase unterstrich der Landesligist seine Ambitionen mit klaren Siegen gegen Straubing-Bogen (2:0), den FC Dingolfing (4:0) sowie die SG Hinterschmiding (2:1).

Als Gruppenzweiter zog die JFG Straubing-Bogen ins Halbfinale ein. Nach dem 0:2-Auftakt gegen Landshut und einem deutlichen 3:0 gegen die SG Hinterschmiding reichte den Straubingern ein knapper 1:0-Erfolg gegen den FC Dingolfing zum Weiterkommen.

In der zweiten Gruppe dominierte der FC Passau das Geschehen. Mit drei Siegen, einem beeindruckenden Torverhältnis von 13:3 und Erfolgen gegen die DJK-SF Reichenberg (3:1), die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf (5:1) und den SSV Eggenfelden (5:1) marschierten die Dreiflüssestädter souverän ins Halbfinale. Dahinter sicherte sich der SSV Eggenfelden mit knappen Siegen gegen Deggendorf (3:2) und Reichenberg (1:0) das Ticket für die K.-o.-Runde.

In den Halbfinals blieb die Spannung bis zum Schluss erhalten. Sowohl die Partie zwischen der SpVgg Landshut und dem SSV Eggenfelden als auch das Duell zwischen dem FC Passau und der JFG Straubing-Bogen endeten nach der regulären Spielzeit jeweils 1:1. In der anschließenden Entscheidung vom Punkt bewies Landshut gegen Eggenfelden die stärkeren Nerven und setzte sich mit 6:5 durch. Auch im zweiten Halbfinale fiel die Entscheidung erst im Sechsmeterschießen, in dem sich die JFG Straubing-Bogen mit 5:4 gegen den FC Passau behauptete und damit den Finaleinzug perfekt machte.

Im Spiel um Platz drei rehabilitierte sich der FC Passau mit einem 2:1-Erfolg gegen den SSV Eggenfelden, ehe im Finale nochmals die Überlegenheit der SpVgg Landshut zum Vorschein kam. Gegen tapfer kämpfende Straubinger kontrollierten die Landshuter von Beginn an das Geschehen und machten mit einem klaren 3:0-Sieg den Turniersieg perfekt. Damit krönte die SpVgg Landshut eine überzeugende Hallenleistung und setzte sich verdient die niederbayerische Hallenkrone der B-Junioren auf.

Die komplette Turnierübersicht:

