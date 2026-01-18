"U17 Niederbayerische": SpVgg Landshut sichert sich souverän den Titel

In der zweiten Gruppe dominierte der FC Passau das Geschehen. Mit drei Siegen, einem beeindruckenden Torverhältnis von 13:3 und Erfolgen gegen die DJK-SF Reichenberg (3:1), die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf (5:1) und den SSV Eggenfelden (5:1) marschierten die Dreiflüssestädter souverän ins Halbfinale. Dahinter sicherte sich der SSV Eggenfelden mit knappen Siegen gegen Deggendorf (3:2) und Reichenberg (1:0) das Ticket für die K.-o.-Runde.

In den Halbfinals blieb die Spannung bis zum Schluss erhalten. Sowohl die Partie zwischen der SpVgg Landshut und dem SSV Eggenfelden als auch das Duell zwischen dem FC Passau und der JFG Straubing-Bogen endeten nach der regulären Spielzeit jeweils 1:1. In der anschließenden Entscheidung vom Punkt bewies Landshut gegen Eggenfelden die stärkeren Nerven und setzte sich mit 6:5 durch. Auch im zweiten Halbfinale fiel die Entscheidung erst im Sechsmeterschießen, in dem sich die JFG Straubing-Bogen mit 5:4 gegen den FC Passau behauptete und damit den Finaleinzug perfekt machte.