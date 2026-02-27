U17-Mittelrheinliga: Zwischen Aufholjagd und Abstiegsangst

– Foto: klenkesknipser

Schlusslicht VfL Vichttal (8 Punkte) empfängt mit SC Fortuna Köln den Tabellendritten. Fortuna liegt zwar auf Rang drei, hat aber bereits fünf Zähler Rückstand auf die beiden Spitzenplätze und darf sich im Titelrennen kaum noch Ausrutscher erlauben. Vichttals Trainer Nick Gerhards schöpft nach dem Pokalerfolg unter der Woche Selbstvertrauen: „Während der Woche haben wir mit einer kämpferischen Leistung über 100 Minuten unser Pokalspiel gegen einen Ligakonkurrenten gewonnen.“ Diese Mentalität soll nun auch gegen den Favoriten greifen: „Es gilt nun, mit der gleichen Disziplin gegen eine starke Fortuna-Mannschaft zu agieren. Wir probieren mutig mitzuspielen und den Favoriten zu ärgern.“

In der U17-Mittelrheinliga steht der zweite Spieltag der Rückrunde an – und schon jetzt geht es in allen Tabellenregionen um wichtige Punkte.

Zum Kölner Duell kommt es zwischen FC Rheinsüd Köln und dem SV Deutz 05. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel – Rheinsüd will den Anschluss nach oben halten, Deutz braucht Zähler, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu schaffen. Deutz-Trainer Omid Akhavan blickt mit Vorfreude voraus: „Wir sind vorbereitet – freuen uns auf die Rückrunde und das Derby am Samstag.“

Rheinsüds Coach Glenn Adriano erwartet ein intensives und emotionales Spiel: „Da erwarte ich am Samstag einen Gegner, der uns alles abverlangen wird, hochmotiviert sein wird, um sich Luft zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen. Wir brauchen den Sieg ebenfalls, um nicht noch weiter unten reinzurutschen. Deswegen bringt das etwas Brisanz ins Spiel.“ Nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen sieht er klaren Handlungsbedarf: „Wir haben jetzt durch zwei Pflichtspielniederlagen absolut Aufarbeitungsbedarf. Wir müssen schauen, dass wir unser Krönchen schnell gestutzt bekommen, dass wir wieder voll auf der Höhe sind, die Fehler abstellen, die wir gemacht haben, sodass wir wieder in die Erfolgsspur gehen.“ Auch die Belastung könnte eine Rolle spielen: „Nach drei Pflichtspielen innerhalb von sieben Tagen wird die körperliche und geistige Fitness ein Faktor sein. Ich erwarte ein ganz enges Spiel.“

Im Tabellenkeller treffen der Vorletzte 1. FC Düren und SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (10.) aufeinander – beide punktgleich. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Hohenlinds Trainer Daniel Huth muss personelle Ausfälle kompensieren, bleibt aber optimistisch: „Leider werden uns weiterhin einige Spieler fehlen, die krank-, verletzt oder im U19-Kader sind. Wir werden aber erneut von unserem guten Kader profitieren und damit klarkommen.“ Nach einem gelungenen Auftakt peilt sein Team den nächsten Erfolg an: „Nach dem erfolgreichen Auftakt möchten wir den dritten Sieg in Folge holen und schauen zuversichtlich nach vorne.“

Kein klassisches Spitzenspiel, aber dennoch eine richtungsweisende Aufgabe wartet auf Alemannia Aachen. Der Tabellenzweite, punktgleich mit Spitzenreiter Bonn (bei einem Spiel weniger), empfängt den Siebten SV Bergisch Gladbach 09. Auf dem Papier geht Aachen als Favorit in die Partie, doch genau solche Spiele bergen ihre eigene Gefahr: Während die Gastgeber ihre starke Ausgangslage im Titelrennen untermauern wollen, reist Bergisch Gladbach ohne großen Druck an und kann befreit aufspielen. Für Aachen zählt daher vor allem eines – die Pflichtaufgabe seriös zu lösen und keinen Boden im Titelrennen zu verlieren.

Eng geht es auch im Duell zwischen FC Wegberg-Beek und dem SC West Köln zu. Nur ein Punkt trennt beide Mannschaften – mit einem Sieg könnte Wegberg an West vorbeiziehen, während die Gäste ihre Position in der Spitzengruppe festigen wollen.

Der zweite Rückrundenspieltag verspricht damit Derby-Atmosphäre, ein echtes Topspiel in Aachen und brisante Kellerduelle – beste Zutaten für ein spannendes Fußballwochenende in der U17-Mittelrheinliga.