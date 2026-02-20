U17-Mittelrheinliga: Spitzenspiel und Kölner Derby zum Rückrundenstart

– Foto: Gerhard Hannappel

Die Winterpause ist vorbei, die Karten werden neu gemischt: In der U17-Mittelrheinliga beginnt am Samstag die Rückrunde. Gleich mehrere direkte Duelle versprechen Spannung – vom Kölner Derby bis zum Aufeinandertreffen zwischen Verfolger und Spitzenreiter.

Rheinsüd-Coach Glenn Adriano erwartet hingegen eine knifflige Aufgabe: „Wir sind froh, dass es wieder losgeht nach der langen Winterpause. Für alle Mannschaften war die Vorbereitung durch die Wetterkapriolen durchwachsen.“ Mit Blick auf das Derby warnt er: „Es ist ein schweres Auswärtsspiel. Hohenlind benötigt Punkte, und bis auf die ersten drei Teams ist alles sehr eng.“ Seine Mannschaft müsse „direkt eine Top-Leistung hinlegen“, um den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auszubauen. „Wie gut wir aus der Winterpause kommen, ist im Moment noch eine Wundertüte – das gilt aber für viele Teams.“

Im Kölner Stadtduell empfängt der Vorletzte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind den Tabellenvierten FC Rheinsüd Köln. Hohenlind will den positiven Trend vom Ende der Hinrunde bestätigen. Trainer Daniel Huth blickt optimistisch voraus: „Wir freuen uns, nach fünf Wochen Vorbereitungszeit jetzt in die Rückrunde zu starten. Zuversicht und Ehrgeiz des Teams sind groß, den positiven Trend vom Ende der Hinrunde fortzusetzen.“ Trotz einiger Ausfälle bleibe man handlungsfähig: „Leider werden wir krankheits-, verletzungs- und auch schulbedingt einige Ausfälle haben, aber unser Kader ist gut und wir werden damit klarkommen.“

Der FV Wiehl empfängt den Tabellenzweiten Alemannia Aachen, der nur aufgrund des Torverhältnisses hinter Spitzenreiter Bonn rangiert. Aachen-Trainer Dennis Jerusalem ordnet ein: „Rückrundenauftakt ist immer so eine Sache, weil man nicht weiß, wo man steht.“ Aufgrund der Verbandsregeln gebe es „rein statistisch keinen Anreiz mehr in der Rückrunde“, weshalb der Fokus klar auf der eigenen Entwicklung liege. „Bei uns hat ebenfalls die Grippewelle zugeschlagen, wie sicherlich bei jedem Team. Wir sind gespannt und froh, dass es jetzt wieder in einen geregelten Modus geht.“

Ein enges Duell verspricht die Partie zwischen dem Tabellensechsten SC West Köln und dem Tabellenzehnten 1. FC Düren. Nur zwei Punkte trennen beide Teams – ein Sieg könnte die Tabelle im Mittelfeld kräftig durcheinanderwirbeln.

Ähnlich eng geht es zwischen dem SV Eilendorf und FC Wegberg-Beeck zu. Lediglich ein Zähler liegt zwischen den Kontrahenten – entsprechend groß ist die Bedeutung des direkten Duells im unteren Tabellendrittel.

Ein echtes Topspiel steigt am Sonntag zwischen SC Fortuna Köln und Spitzenreiter Bonner SC. Acht Punkte Vorsprung hat Bonn bereits auf die Fortuna. Trainer Johannes Zäh spricht von einer „echten Bewährungsprobe“: „Mit dem aktuellen Tabellenführer bekommen wir es mit einer Mannschaft zu tun, die vor Selbstvertrauen strotzt und eine intensive sowie überzeugende Vorbereitung hinter sich hat.“ Dennoch gehe man selbstbewusst in die Partie: „Uns ist bewusst, welche Qualität und Stabilität dieser Gegner mitbringt. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der richtigen Einstellung werden wir alles daransetzen, dem Spitzenreiter Paroli zu bieten und ihm ein Bein zu stellen.“

So., 22.02.2026, 11:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Bonner SC Bonner SC 11:00 PUSH

Zum Abschluss empfängt der SV Bergisch Gladbach 09 den Tabellenletzten VfL Vichttal. Das Hinspiel endete 3:3. SV09-Trainer Pedro Cidoncha betont die Bedeutung der Partie: „Die Tabelle ist äußerst eng – zwischen Platz vier und zwölf liegen lediglich sieben Punkte.“ Entsprechend klar sei die Zielsetzung: „Wir wollen die aktivere und spielbestimmende Mannschaft sein und mit einem Sieg in die Rückrunde starten.“

Vichttal-Coach Nick Gerhards sieht sein Team schwer einzuschätzen: „Wir hatten in der Vorbereitung selten mehr als zwölf Spieler im Training. Es ist also eine Wundertüte, wie wir performen werden.“ Nach dem ausgeglichenen Hinspiel fordert er mehr Einsatz: „Es gibt keine einfachen Spiele in der Liga. Ich hoffe, dass unsere Jungs das Herz auf dem Platz lassen – das haben wir in der Hinrunde zu oft nicht gemacht. Das wird ab jetzt als Basis vorausgesetzt.“

Es bleibt abzuwarten, wie die Teams mit ihren Personalsorgen umzugehen wissen. Fakt ist: In dieser ausgeglichenen Liga kann praktisch jeder jeden schlagen.