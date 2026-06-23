U17-Mittelrheinliga: Spannung pur um die letzten Tickets

Die Saison war lang und intensiv – für einige Vereine ist sie allerdings noch nicht vorbei. Am morgigen Mittwoch stehen die Hinspiele um die letzten Startplätze in der U17-Mittelrheinliga der kommenden Saison an.
Für den FV Wiehl, Borussia Lindenthal-Hohenlind und den 1. FC Düren geht es darum, den Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen. Derweil wollen der FC Hürth, JSG Erft 01 und Friesdorf den Aufstieg eintüten.
Der 1. FC Düren empfängt den ambitionierten Herausforderer FC Hürth. Während die Dürener nach einer nervenaufreibenden Saison und der Last-Minute-Rettung gegen Eilendorf ihre Erstklassigkeit verteidigen wollen, brennen die Gäste darauf, ihre bärenstarke Spielzeit mit dem Aufstieg zu veredeln. Die Rollenverteilung vor dem ersten Aufeinandertreffen scheint auf dem Papier klar, doch im Lager der Hürther verspürt man keinerlei Angst vor dem etablierten Mittelrheinligisten. Die Gäste setzen voll auf die Tugenden, die sie überhaupt erst in diese Aufstiegsrunde gebracht haben: Konstanz und ein unerschütterliches Teamgefüge. Hürth-Coach Halil Kücükhasanoglu schiebt die Favoritenrolle im Vorfeld zwar bewusst den Gastgebern zu, schickt aber gleichzeitig eine selbstbewusste Kampfansage hinterher: „Mit dem 1. FC Düren treffen wir auf einen Gegner, der aufgrund seiner Qualität und seiner Entwicklung sicherlich als Favorit in diese beiden Spiele geht. Wir haben uns die Chance auf den Aufstieg jedoch durch eine starke Saison verdient und freuen uns auf diese Herausforderung. Über die gesamte Spielzeit hat die Mannschaft Charakter, Zusammenhalt und Konstanz gezeigt. Genau diese Eigenschaften werden wir auch in den beiden entscheidenden Spielen auf den Platz bringen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Saison mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga krönen.“
Mit dem Rückenwind der Last-Minute-Rettung am finalen Spieltag gegen Deutz geht die U17 des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind in die Relegation. Das Ziel ist klar: Die Klasse halten und das Ticket für ein weiteres Jahr Mittelrheinliga buchen. Im Hinspiel empfängt die Borussia den ambitionierten Herausforderer JSG Erft 01 Euskirchen auf der heimischen Anlage. Nach dem intensiven Saisonfinale hat bei der Borussia ein neuer Mann das Kommando übernommen. Die kurze Vorbereitungszeit wurde intensiv genutzt, um die Mannschaft taktisch und mental auf den absoluten Ausnahmezustand einer Relegation einzustellen. Gegen die hungrigen Gäste aus Euskirchen wird es vor allem darauf ankommen, von der ersten Sekunde an hellwach zu sein. Der neue Hohenlind-Coach Fitim Demiri blickt fokussiert auf die anstehende Herkulesaufgabe: „Ich habe die Mannschaft erst vor Kurzem übernommen, deshalb nutzen wir die aktuelle Phase intensiv, um die Jungs gemeinsam mit meinen Co-Trainern bestmöglich auf die Qualifikation vorzubereiten. Die Trainingsarbeit läuft gut und die Mannschaft zieht sehr engagiert mit.“
Gegen den Qualifikanten aus Euskirchen, der völlig befreit aufspielen kann, erwartet Demiri einen harten Abnutzungskampf. Demiri betont die Bedeutung des kollektiven Auftritts: „Uns ist klar, dass uns in der Quali keine einfachen Spiele erwarten werden. Umso wichtiger ist es, dass wir als Team auftreten und unsere Inhalte auf den Platz bringen. Darauf liegt aktuell unser Fokus.“ Für die Gäste aus Euskirchen steht die Rolle des Herausforderers an. Nach einer kräftezehrenden und langen Saison in der Bezirksliga hat das Trainerteam den Fokus in den letzten Tagen noch einmal maximal geschärft. Euskirchens Coach Firat Uyar gibt vor dem Anpfiff einen Einblick in die Gemütslage und seine Erwartungen an das erste Aufeinandertreffen: „Nach einer langen und intensiven Saison haben wir versucht, uns bestens auf das Spiel vorzubereiten. Heute findet dafür nochmal das Abschlusstraining statt. Ich erwarte ein intensives, körperbetontes und temporeiches Spiel. Lindenthal ist ein starker Gegner, der gut vorbereitet sein wird.“
Die Vorfreude beim FC Blau-Weiß Friesdorf vor dem Hinspiel beim FV Wiehl 2000 ist riesig. Die Bonner reisen keineswegs ehrfürchtig an, sondern blicken mit großem Stolz auf das Erreichte und wollen die historische Chance auf den Aufstieg beim Schopf packen. Friesdorf-Coach Lukas Weirich macht vor dem ersten Aufeinandertreffen unmissverständlich klar, mit wie viel Energie seine Mannschaft in diese Alles-oder-Nichts-Spiele geht: „Sowohl wir als Trainer als auch die Spieler sind voller Vorfreude auf die beiden anstehenden Qualifikationsspiele. Sowohl die Spieler der U17 als auch die Spieler der U19 haben sich die Aufstiegschance zur Mittelrheinliga durch eine gute Saison absolut verdient. Dementsprechend werden wir alles daran setzen, um als Sieger aus den Duellen zu gehen.“