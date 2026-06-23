U17-Mittelrheinliga: Spannung pur um die letzten Tickets

Feiert die JSG Erft auch im Hinspiel gegen Lindenthal-Hohenlind? – Foto: Linus Krieger

Der 1. FC Düren empfängt den ambitionierten Herausforderer FC Hürth. Während die Dürener nach einer nervenaufreibenden Saison und der Last-Minute-Rettung gegen Eilendorf ihre Erstklassigkeit verteidigen wollen, brennen die Gäste darauf, ihre bärenstarke Spielzeit mit dem Aufstieg zu veredeln. Die Rollenverteilung vor dem ersten Aufeinandertreffen scheint auf dem Papier klar, doch im Lager der Hürther verspürt man keinerlei Angst vor dem etablierten Mittelrheinligisten. Die Gäste setzen voll auf die Tugenden, die sie überhaupt erst in diese Aufstiegsrunde gebracht haben: Konstanz und ein unerschütterliches Teamgefüge. Hürth-Coach Halil Kücükhasanoglu schiebt die Favoritenrolle im Vorfeld zwar bewusst den Gastgebern zu, schickt aber gleichzeitig eine selbstbewusste Kampfansage hinterher: „Mit dem 1. FC Düren treffen wir auf einen Gegner, der aufgrund seiner Qualität und seiner Entwicklung sicherlich als Favorit in diese beiden Spiele geht. Wir haben uns die Chance auf den Aufstieg jedoch durch eine starke Saison verdient und freuen uns auf diese Herausforderung. Über die gesamte Spielzeit hat die Mannschaft Charakter, Zusammenhalt und Konstanz gezeigt. Genau diese Eigenschaften werden wir auch in den beiden entscheidenden Spielen auf den Platz bringen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Saison mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga krönen.“

Hohenlind stellt sich auf harten Fight ein Mit dem Rückenwind der Last-Minute-Rettung am finalen Spieltag gegen Deutz geht die U17 des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind in die Relegation. Das Ziel ist klar: Die Klasse halten und das Ticket für ein weiteres Jahr Mittelrheinliga buchen. Im Hinspiel empfängt die Borussia den ambitionierten Herausforderer JSG Erft 01 Euskirchen auf der heimischen Anlage. Nach dem intensiven Saisonfinale hat bei der Borussia ein neuer Mann das Kommando übernommen. Die kurze Vorbereitungszeit wurde intensiv genutzt, um die Mannschaft taktisch und mental auf den absoluten Ausnahmezustand einer Relegation einzustellen. Gegen die hungrigen Gäste aus Euskirchen wird es vor allem darauf ankommen, von der ersten Sekunde an hellwach zu sein. Der neue Hohenlind-Coach Fitim Demiri blickt fokussiert auf die anstehende Herkulesaufgabe: „Ich habe die Mannschaft erst vor Kurzem übernommen, deshalb nutzen wir die aktuelle Phase intensiv, um die Jungs gemeinsam mit meinen Co-Trainern bestmöglich auf die Qualifikation vorzubereiten. Die Trainingsarbeit läuft gut und die Mannschaft zieht sehr engagiert mit.“

Gegen den Qualifikanten aus Euskirchen, der völlig befreit aufspielen kann, erwartet Demiri einen harten Abnutzungskampf. Demiri betont die Bedeutung des kollektiven Auftritts: „Uns ist klar, dass uns in der Quali keine einfachen Spiele erwarten werden. Umso wichtiger ist es, dass wir als Team auftreten und unsere Inhalte auf den Platz bringen. Darauf liegt aktuell unser Fokus.“ Für die Gäste aus Euskirchen steht die Rolle des Herausforderers an. Nach einer kräftezehrenden und langen Saison in der Bezirksliga hat das Trainerteam den Fokus in den letzten Tagen noch einmal maximal geschärft. Euskirchens Coach Firat Uyar gibt vor dem Anpfiff einen Einblick in die Gemütslage und seine Erwartungen an das erste Aufeinandertreffen: „Nach einer langen und intensiven Saison haben wir versucht, uns bestens auf das Spiel vorzubereiten. Heute findet dafür nochmal das Abschlusstraining statt. Ich erwarte ein intensives, körperbetontes und temporeiches Spiel. Lindenthal ist ein starker Gegner, der gut vorbereitet sein wird.“