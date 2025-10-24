U17-Mittelrheinliga kehrt mit Vollgas zurück

Nach der kurzen Herbstpause nimmt die U17-Mittelrheinliga wieder Fahrt auf. Der 7. Spieltag hat es in sich: Von der Tabellenspitze bis in die Abstiegszone trennen die Teams kaum Punkte – jedes Ergebnis kann das Klassement kräftig durcheinanderwirbeln.

Zum Auftakt steht für den FV Wiehl ein Heimspiel gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind an. Beide Mannschaften liegen dicht beieinander – Wiehl mit sechs Punkten auf Platz sieben, Hohenlind mit fünf Punkten auf Platz elf. Die Gäste reisen optimistisch nach Wiehl. „Wir freuen uns, dass es nach der kurzen Herbstpause direkt weitergeht. Der FV Wiehl ist ein gutes Team, hat zuletzt zweimal gewonnen. Wir haben auswärts in dieser Saison immer gute Spiele gemacht und gepunktet, deshalb fahren wir zuversichtlich ins Oberbergische“, erklärt Lindenthal-Trainer Daniel Huth.

Ein besonders richtungsweisendes Duell steht im Tabellenkeller an: Der VfL Vichttal trifft auf den FC Rheinsüd Köln. Die Hausherren liegen mit fünf Punkten knapp vor Schlusslicht Rheinsüd mit vier Punkten. „Da die Liga ausgeglichen ist und jeder jeden schlagen kann, müssen wir wieder 100 Prozent geben, um das Spiel zu ziehen. Ich erwarte, dass unser Team den Kampf annimmt und die Einstellung passt – dann hat jede Mannschaft Probleme, uns zu schlagen“, so Vichttals Coach Nick Gerhards. Sein Gegenüber Glenn Adriano erwartet ebenfalls ein enges Spiel: „Vichttal wird hochmotiviert sein, nach dem letzten Sieg nachlegen zu wollen. Wir hatten unter der Woche einige Ausfälle, können aber trotzdem eine gute Truppe aufbieten. Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist dort definitiv etwas möglich.“

Unangefochten an der Tabellenspitze thront weiterhin der Bonner SC. Mit fünf Siegen und einem Remis sind die Rheinlöwen das Maß der Dinge. Am Wochenende empfängt der Tabellenführer den 1. FC Düren, der mit sechs Punkten im Mittelfeld rangiert. Trotz klarer Rollenverteilung wollen die Gäste mutig auftreten. „Wir haben uns diese Woche intensiv vorbereitet – viel Spielanalyse, taktische Einheiten und fast täglich Training. Trotz kleiner Ausfälle fahren wir mit breiter Brust nach Bonn und wollen den Favoriten ärgern“, betont Dürens Trainer Nihad Dzaferovic. „Wir wissen, dass es schwer wird, aber wir sind gut vorbereitet und wollen zeigen, dass sich unsere Arbeit der letzten Wochen auszahlt.“

In der Spitzengruppe will Alemannia Aachen weiter Druck auf Tabellenführer Bonn machen. Punktgleich mit dem Spitzenreiter empfangen die Kaiserstädter Deutz 05, das mit sechs Punkten auf Platz neun liegt. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die unbedingt wieder in die U17-Bundesliga aufsteigen möchte und mit dem Sieg gegen Fortuna Köln ihre Ambitionen untermauert hat“, sagt Deutz-Trainer Omid Akhavan. „Trotzdem werden wir mit voller Leidenschaft und akribischer Arbeit dagegenhalten. Meine Jungs sind heiß, fit und können befreit aufspielen.“

Ebenfalls ein spannendes Duell auf Augenhöhe verspricht die Partie zwischen Bergisch Gladbach 09 und dem SC West Köln. Während West mit sieben Punkten auf Platz sechs liegt, rangiert Gladbach mit fünf Zählern auf Platz zwölf. West-Coach Phil Mersch erwartet eine enge Partie: „Für uns geht es darum, unsere gute Arbeit endlich mit Punkten zu belohnen. Bergisch Gladbach ist eine gut geführte Mannschaft mit Qualität und einem guten Trainer – das wird ein spannendes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden.“

Auch das Topspiel zwischen dem FC Hennef 05 und dem FC Wegberg-Beek verspricht Brisanz. Hennef mit 15 Punkten auf Platz drei will seine Serie ausbauen, während Wegberg mit 11 Punkten auf Platz fünf mit einem Sieg wieder oben angreifen kann. Beide Mannschaften haben sich in der Spitzengruppe festgebissen und wollen weiter Druck auf Bonn und Aachen ausüben.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt der SC Fortuna Köln den SV Eilendorf – ein echtes Duell der Gegensätze. Die Fortuna steht mit 12 Punkten auf Platz vier und will ihre starke Form bestätigen, während Eilendorf mit fünf Punkten auf dem vorletzten Rang dringend Zählbares braucht, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Insgesamt verspricht der 7. Spieltag wieder reichlich Spannung: Die Topteams kämpfen um die Tabellenspitze, während im engen Tabellenmittelfeld jedes Tor und jeder Punkt entscheidend sein kann.