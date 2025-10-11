– Foto: Linus Noah Krieger

U17-Mittelrheinliga: Fortuna Köln fordert Spitzenreiter Hennef Spitzenspiel in Köln - wer punktet im Keller? Verlinkte Inhalte B-Jun.-MRL Fortuna Köln Wegb.-Beeck Bonner SC West Köln + 10 weitere

Am Wochenende steht in der U17-Mittelrheinliga der 6. Spieltag an – und im Mittelpunkt steht das Topspiel zwischen dem SC Fortuna Köln und dem FC Hennef 05.

Der Tabellenführer aus Hennef hat bislang alle fünf Saisonspiele gewonnen und möchte seine perfekte Serie fortsetzen. Fortuna Köln hat mit neun Punkten aus vier Spielen ebenfalls einen starken Start hingelegt und will dem Spitzenreiter Paroli bieten. Es dürfte ein Duell auf hohem Niveau werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. Auch im restlichen Ligageschehen geht es eng zu – viele Teams liegen nur wenige Punkte auseinander, und die Tabelle ist noch in ständiger Bewegung.

Alemannia Aachen empfängt die SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Aachen will seine Serie fortsetzen und weiter oben mitmischen, während Hohenlind versuchen wird, über Kompaktheit und diszipliniertes Auftreten zu punkten. Der SV Deutz 05 trifft auf den VFL Vichttal, welcher weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Nach zwei Niederlagen in Folge möchte Deutz wieder in die Spur finden, während Vichttal dringend Punkte braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren.



