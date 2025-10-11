U17-Mittelrheinliga: Fortuna Köln fordert Spitzenreiter Hennef

Am Wochenende steht in der U17-Mittelrheinliga der 6. Spieltag an – und im Mittelpunkt steht das Topspiel zwischen dem SC Fortuna Köln und dem FC Hennef 05.
Der Tabellenführer aus Hennef hat bislang alle fünf Saisonspiele gewonnen und möchte seine perfekte Serie fortsetzen. Fortuna Köln hat mit neun Punkten aus vier Spielen ebenfalls einen starken Start hingelegt und will dem Spitzenreiter Paroli bieten. Es dürfte ein Duell auf hohem Niveau werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.
Auch im restlichen Ligageschehen geht es eng zu – viele Teams liegen nur wenige Punkte auseinander, und die Tabelle ist noch in ständiger Bewegung.
Alemannia Aachen empfängt die SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Aachen will seine Serie fortsetzen und weiter oben mitmischen, während Hohenlind versuchen wird, über Kompaktheit und diszipliniertes Auftreten zu punkten.
Der SV Deutz 05 trifft auf den VFL Vichttal, welcher weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Nach zwei Niederlagen in Folge möchte Deutz wieder in die Spur finden, während Vichttal dringend Punkte braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren.
In der Partie zwischen dem FC Rheinsüd Köln und dem Bonner SC spricht vieles für die Gäste. Bonn ist noch ungeschlagen, hat vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und will seine starke Serie weiter ausbauen. Rheinsüd wird alles daransetzen, um dagegenzuhalten.
Im Duell FC Düren gegen den FC Wegberg-Beeck geht es um wichtige Zähler im oberen Mittelfeld. Wegberg hat derzeit acht Punkte auf dem Konto, Düren folgt dicht dahinter – mit einem Heimsieg könnte Düren die Gäste sogar überholen.
Ein besonders wichtiges Spiel steht zwischen Eilendorf und Bergisch Gladbach 09 an. Beide Teams haben vier Punkte – der Gewinner kann sich etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.
Zum Abschluss trifft der SC West Köln auf den FV Wiehl. West ist mit sieben Punkten stabil unterwegs, während Wiehl nach dem klaren 5:1-Erfolg zuletzt mit neuem Selbstvertrauen anreist und an diese Leistung anknüpfen will.
Die Liga bleibt weiterhin spannend und ausgeglichen. Hinter dem souveränen Tabellenführer Hennef liegen viele Teams eng beieinander – jeder Sieg kann in der noch jungend Saison entscheidend sein.