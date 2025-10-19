U17 mit Bruchlandung am Bruchweg

Für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken gab es am Sonntag als Gäste des FSV Mainz 05 nicht viel zu holen. Die Tore für die Rheinhessen fielen wie die Blätter von den Bäumen. Am Ende stand eine 1:6 (0:3)-Niederlage zu Buche.

Trotz gutem Beginn mussten sich die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken am Sonntag beim 1. FSV Mainz 05 mit einer 1:6 (0:3)-Niederlage geschlagen geben. "Wir haben gut angefangen, müssen vor ihrem ersten Treffer selbst mit 2:0 in Führung gehen", sagte FCS-U17-Trainer Sven Borgard nach dem spiel. Dennoch stand es auf einem Rasenplatz auf dem WOLFGANG FRANK CAMPUS am Bruchweg-Stadion zur Pause 3:0 für die Gastgeber. Davin Mensah Osei (15.), Fabio da Silva Santos (26.) und Fabian Riess (30.) schossen innerhalb von 15 Minuten einen klaren Vorsprung der Rheinhessen heraus. Riess erhöhte in der 57. Minute auf 4:0, ehe Andris Abel in der 78. Minute mit dem letztendlich einzigen Gäste-Treffer die Schlussphase des Spiels einläutete. Doch näher kamen die Malstatter nicht heran, im Gegenteil, ein Doppelschlag von Yannis Luca Klein (83. und 88.) besiegelte das Schicksal des blau-schwarzen Nachwuchses an diesem Nachmittag.

Borgard ergänzte: Mit dem 4:0 wurde uns der Zahn komplett gezogen, bis dahin war der Unterschied nicht so groß. Wir sind dann durch einen Kopfballtreffer nach einem Freistoß nochmal ins spiel gekommen, Wir haben aber eennoch verdient verloren, auch wenn es ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel§.