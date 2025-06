U17-Meistertitel – ein klarer Auftrag an Borussia

Um 14.53 Uhr war die Deutsche U17-Meisterschaft für Borussia Mönchengladbach am Sonntag perfekt: Für den Klub und das gesamte Nachwuchsleistungszentrum, das in der Jugend seit jeher mehr Wert auf Ausbildung statt auf Titel legt, ist das ein riesiger Erfolg. Dass etliche Spieler des 2008er-Jahrgangs seit Jahren bei Borussia sind, macht die Meisterschaft noch wertvoller.

Mika Van Lipzig war bereits Borusse, ehe er 2022 für ein Jahr zum 1. FC Kleve ging, Kevin Ahlberg holte der Klub 2021 vom MSV Duisburg. Artem Muradian ist in der Final-Startelf eine Ausnahme, er kam erst 2023 mit 15 Jahren aus Uerdingen, nachdem er im Jahr zuvor aus der Ukraine geflüchtet war. Und Doppeltorschütze und Joker Can Armando Güner spielte bis 2019 beim FC Schalke.

Die spannendste Frage, die bei den Fans Fantasien anregt, lautet jetzt: Wer von den Talenten schafft den Sprung in den Profifußball? Und vor allem: Wer wird sich bei Borussia durchsetzen? Die bittere Realität: Ein Großteil des Teams wird wohl nie wieder vor über 10.000 Zuschauern auflaufen dürfen.

Deshalb müssen sich alle bewusst machen: Ein Erfolg wäre es bereits, wenn es nur einer der 2008er schafft, in den nächsten Jahren Stammspieler bei Borussia zu werden, zwei wären herausragend. Dass der eine oder andere langfristig zum soliden Dritt- oder Zweitligaprofi reift, ist anzunehmen, gleichzeitig könnten sich andere auf Dauer in der Regionalliga oder der Oberliga wiederfinden.

Roland Virkus stieß die Tür zu den Profis in der vergangenen Woche grundsätzlich auf: „Unser Ziel ist es, die Durchlässigkeit dauerhaft hochzuhalten. Aktuell sind Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Profikader noch etwas unterrepräsentiert. Das wollen wir ändern – und setzen alles daran, dies nachhaltig umzusetzen“, sagte Borussias Sportchef. An diesen Worten müssen sich die Verantwortlichen messen lassen.

Talente kamen zuletzt nicht gut zum Zuge

Dazu gehört, offensichtliche Chancen auf Spielzeit der Talente bei den Profis besser zu nutzen. Als Borussia im vergangenen Dezember 4:1 gegen Kiel führte, kamen in der Schlussphase unter anderem Marvin Friedrich, Kevin Stöger und Stefan Lainer in die Partie – nicht aber Niklas Swider oder Noah Pesch, die ebenfalls zum Kader gehörten.

Hierarchie und Trainingsleistungen der erfahrenen Spieler und die Tatsache, dass Bundesligaeinsätze nicht verschenkt werden sollen, mögen Argumente sein – Borussia wird es bei ihrem Projekt „Werte schaffen“ aber nicht helfen, Spieler mit Potenzial zu lange zu behüten. Diesen Weg in der Kabine zu moderieren, ist die Aufgabe von Trainer Gerardo Seoane.

Der Sprung ins kalte Wasser mag nicht für jedes Talent der richtige Weg sein. Um das herauszufinden, bedarf es allerdings mehr Mut beim Einsetzen junger Spieler. Während der Verein gestandene Profis wie Reitz, Joe Scally und Luca Netz, die zusammen auf 292 Bundesligaspiele kommen, primär als „junge Spieler“ bezeichnet, lechzen die Anhänger nach mehr Spielzeit für die wirklich Jungen – denn die Erfahrung definiert den Status.

Tiago Pereira Cardoso bewies eindrucksvoll, dass auch 18-Jährige mit Abiturstress auf Anhieb überzeugen können. Dass er seinen Platz in der Endphase der Saison an Jonas Omlin abtreten musste, der in Gladbach keine Zukunft mehr haben dürfte, ist zumindest ein kleines Diskussionsthema. Dass knappe Entscheidungen demnächst eher zugunsten der Talente ausfallen, muss Borussia sich auf die Agenda schreiben.

Die Benchmark schaffte der Klub 2013/14, als Marc-André ter Stegen, Julian Korb, Tony Jantschke und Patrick Herrmann (Jahrgänge 1990 bis 1992) als Eigengewächse etwa ein Drittel aller Spielminuten in der Bundesliga beanspruchten. Als jüngstes Paradebeispiel dient Reitz, dem zwei Leihen zum Durchbruch verhalfen. Die „Fohlenstall“-Jahrgänge 2006 (unter anderem Pereira Cardoso, Charles Herrmann, Winsley Boteli), 2007 (zum Beispiel Swider, Kilian Sauck, Fritz Fleck) und 2008 verfügen unbestritten über großes Potenzial. Geduld ist vor allem bei den Meister-Helden der U17 gefragt, für sie steht in der kommenden Saison erst mal der Alltag in der U19 an und die Herausforderung, sich neu beweisen zu müssen.

Trotzdem ist Borussia gefordert, den einen oder anderen intensiver zu fördern– und auch mal den Weg über die U23 zu umgehen oder zu minimieren, um Talenten schneller den größtmöglichen Reiz zu bieten. Das könnte auch beim Werben um Wael Mohya ein Argument sein. Um den 16-jährigen Finaltorschützen buhlt unter anderem Eintracht Frankfurt.

Das Talente-Training hat sich in den vergangenen zwei Spielzeiten etabliert, ist aber nur ein Puzzleteil. Mehr Teilnahmen bei den Profi-Einheiten, sei es in Länderspielpausen oder während Verletzungswellen, dürften das effektivere Mittel sein.

Um „oben“ Platz für den Nachwuchs zu schaffen, muss in den nächsten Wochen auch die Zukunft von Pesch, Yvandro Borges Sanches, Shio Fukuda und Grant-Leon Ranos geklärt werden.

Denn auch das ist eine Wahrheit im Nachwuchsbereich: Schafft einer nicht den Durchbruch, bietet sich stets eine Chance für die nächste Talente-Generation.