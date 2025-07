U17-Meister Wael Mohya bleibt Borusse

Vor drei Wochen hat Wael Mohya bereits am Sehnsuchtsort der Gladbach-Talente einen großen Erfolg gefeiert: Beim 3:1 im Endspiel um die deutsche U17-Meisterschaft erzielte er im Borussia-Park gegen RB Leipzig das erste Tor. Nach dem Triumph war Mohya das Talent, das am meisten im Fokus der Berichterstattung stand – wegen seiner sportlichen Entwicklung, aber auch wegen der Gerüchte um einen Abschied aus Gladbach.

Und so kam es wenige Minuten später, als Mohya mit den Profis den Trainingsplatz betrat zum Auftakt der Vorbereitung. Er war jüngste Spieler auf dem Rasen, gefolgt von Kilian Sauck und Niklas Swider aus dem ebenfalls hoch eingeschätzten Jahrgang 2007. „Wir haben klar den Auftrag definiert, dass wir diese ‚Goldene Generation‘ entwickeln und durchbringen müssen. Den einen oder anderen Spieler müssen wir im großen Stadion sehen, das ist das Ziel“, sagte Virkus. Der Manager trainierte in der Saison 2008/09, bevor er Nachwuchsdirektor wurde, die letzte „Goldene Generation“ Borussias.

Am Sonntag verkündete der Klub unmittelbar vor dem Trainingsauftakt die Vertragsverlängerung mit dem 16-Jährigen, geboren am 31. Dezember 2008 und mit sieben Jahren vom SV Straelen gekommen. „Wael hat sich mit seiner ganzen Familie zur Borussia bekannt“, sagte Sportchef Roland Virkus. „Wir sind von den Qualitäten des Jungen überzeugt. Das wird der Weg der Borussia sein, jungen Spielern wieder diese Plattform zu geben.“

Ein großes Erbe

Aus den 1992ern ging Marc-André ter Stegen hervor, Julian Korb setzte sich durch in Gladbach, Elias Kachunga gelang das nicht, während Yunus Malli nach der Jugend zum FSV Mainz 05 wechselte. In der Saison 2013/14 deckte Borussia, der Höhepunkt in der Zeit der modernen Nachwuchsleistungszentren, rund ein Drittel aller Einsatzminuten mit Eigengewächsen ab. Das noch einmal zu erreichen, dürfte ein Ziel sein.