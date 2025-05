U17-Mädchen des VfR Warbeyen siegen beim MSV

Zum Saisonabschluss in der Niederrheinliga gab es für die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen noch einmal Grund zum Jubeln. Das Team von Coach Bart Denissen feierte nach zweimaligem Rückstand einen 3:2 (1:1)-Sieg beim Tabellensiebten MSV Duisburg und landete in der Endabrechnung auf Platz drei.

Der MSV erwischte den besseren Start. Bereits nach zwei Minuten musste VfR-Keeperin Sophie Kühne zum ersten Mal hinter sich greifen. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Aimee Meyer erzielte in der achten Minute das 1:1. Das gleiche Spiel gab es dann nach der Pause: Die Duisburgerinnen gingen in der 48. Minute abermals in Führung. Lynn Robben (67.) glich vom Elfmeterpunkt zum zweiten Mal aus. Fünf Minuten vor Schluss war es Lucy Aland, die dem VfR mit ihrem Treffer den umjubelten Sieg sicherte – und Bart Denissen sichtlich stolz stimmte.

„Wir haben heute zweimal zurückgelegen und anschließend Moral bewiesen. Wir haben uns den Auswärtssieg verdient“, sagte Denissen. Er ist mit der Saisonleistung seiner Schützlinge ebenfalls zufrieden. „Das Ziel war ein Platz in den Top Fünf. Dass es jetzt Rang drei geworden ist, macht mich sehr glücklich. Die Entwicklung der Spielerinnen war sehr, sehr gut – ich bin stolz auf sie“, so Denissen, der dem VfR als Trainer der U17 erhalten bleibt.

In der Grenzlandliga der A-Junioren kassierte der 1. FC Kleve eine 1:3 (0:1)-Niederlage beim Tabellenzweiten 1. FC Bocholt. Die Teilnahme an den Qualifikationsspielen zur Niederrheinliga ist der Mannschaft, die auf Rang drei liegt, jedoch nicht mehr zu nehmen. Den drei Bocholter Treffern (37., 69., 86.) hatte der Klever Nachwuchs nur das 1:3 (90.+1) durch Ilkay Akpinar entgegenzusetzen.

Die JSG SV/SGE Bedburg-Hau hat die Teilnahme an der Abstiegs-Relegation trotz einer 3:9 (0:3)-Niederlage bei Tabellenführer VfB Homberg in der eigenen Hand. Dafür muss am letzten Spieltag auswärts beim Absteiger Kevelaerer SV idealerweise ein Sieg her. Gegen den VfB Homberg war die JSG chancenlos. Bruno Kleindorp (58., 84.) und Kian Lachmann (80.) trafen.

Kleves B-Jugend siegt zum Abschluss

Am letzten Spieltag der B-Junioren-Grenzlandliga sicherte sich der 1. FC Kleve mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg beim PSV Wesel Platz drei in der Abschlusstabelle und ist somit auch in der Qualifikation für die Nieder­rheinliga dabei. Batuhan Atasever (34.) und Joshua Annang (50., 58.) sorgten mit ihren Treffern für einen ungefährdeten Auswärtssieg.

Der scheidende Coach Ole Kahl, der nach vier Jahren als Nachwuchstrainer nun eine Pause einlegt, war darüber sehr glücklich. „Zwischenzeitlich war der Punkterückstand schon sehr groß, aber im Endeffekt haben wir unser Ziel, Platz drei, erreicht. Die Jungs haben eine gute Entwicklung genommen. Auch aus einer schwierigen Saison kann man viel lernen“, sagte Kahl.