U17-Juniorinnen verlieren in Issel

Für die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken endete der Moselausflug am Mittwochabend mit einer bitteren 1:2 (0:0)-Niederlage. Zwar konnte die Tabellenführung wegen des großen Vorsprungs gehalten werden, die Moselanerinnen sind aber nun bis auf einen einzigen Zähler herangerückt und haben noch ein weiteres Spiel nachzuholen. Nach der torlosen ersten Hälfte gingen die Gastgeberinnen auf dem Kunstrasenp0latz in Schweich mit 1:0 in Führung, Thalida Olayo traf in der 48. Minute ins Gäste-Netz. Diese bäumten sich aber sofort auf und Anne Marie Coly traf in der 52. Minute zum Ausgleich, Doch wieder war es Olayo, die in der 73. Minute den Endstand herstellte.

Gäste-Trainer Tobias Grimm sagte nach dem Spiel: "Es war nicht schlecht von uns, deshalb war es umso bitterer, hier zu verlieren. Sie waren zunächst wacher, wir sind dann aber reingekommen und hatten vier Chancen mit einem Pfostentreffer als Höhepunkt. Ein Ball wurde von der Linie gekrazt, einmal liefen wir frei auf das Tor zu. Außer einer kuriosen Szene nach einem Angriff, wo beide Teams den Ball im Aus wähnten, es dann aber trotzdem weiterging und sie schneller schalteten, gab es keine gefährliche Szene vor unserem Tor. In der zweiten Hälfte wollten wir noch druckvoller agieren. Wir haben den Ball, verlieren ihn aber und dieser Angriff führt zum ersten Tor. Wir zeigten aber eine gute Reaktion und hatten nach dem Ausgleich die Riesenchance zum 1:2, doch Carmen Kirps schoss über das Tor. Dann fangen wir mit dem dritten Isseler Schuss den zweiten Treffer. Wir konnten dann nicht mehr reagieren, waren zu passiv. Es war schade, weil wir mehr Chancen hatten und in der ersten Hälfte öfters treffen müssen".