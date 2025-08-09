U17-Juniorinnen unterliegen auch dem KSC

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken mussten am Samstag im Völklinger Stadtteil Luisenthal eine weitere Testspielniederlage einstecken. Im Spiel gegen den Karlsruher SC gab es eine 3:5 (3:1)-Pleite. Den ersten Gäste-Treffer konnte Luise Huber schon nach drei Minuten mit einem verwandelten eckball unterbringen, doch bis zur Pause führte das FCS-Team durch Treffer von Ida Schneider (5.), Hafida Younis (10.) und Katharina Hübschen (17.) mit 3:1. Dann leitete Malia Urich lmit dem 3:2 die Wende ein (49.), Alina Brändli besorgte den Ausgleich (61.), Urich (82.) und Brändli (84.) drehten die Partie dann vollends zu ihren Gunsten. "Wir haben noch enorme Probleme personeller Art, wir kiegen gerade so elf Spielerinnen auf den Platz, weil viele mit ihren Eltern noch im Urlaub sind. Es war ein wilder Anfang, sie waren anfangs stärker, kamen auch gut aus der Halbzeit, kassieren aber nach einem Freistoß das 3:2. Sie drehten dann noch das Spiel mit einem Doppelschlag. Am kommenden Samstag, 16. August, beteiligt sich das FCS-Nachwuchsteam an einem internationall besetzten Turnier im rheinland-pfälzischen Waldmohr.