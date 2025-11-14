U17 -Juniorinnen spielen gegen Elversberg

Beim 1. FC Saarbrücken bedauert man sehr, dass das Regionalliga-Derby der B-Juniorinnen bei der SV Elversberg (Sonntag, 13 Uhr, Kunstrasenplatz Göttelborn, Zum Schacht, Quierschied) nicht verlegt werden konnte. "Wir hätten gerne einen anderen Termin gehabt, aber Elversberg wollte es nicht verlegen, vielleicht rechnen sie sich einen Vorteil aus, weil einige unserer Spielerinnen auch schon am Samstag gegen Bayer Leverkusen ran müssen. Wir werden Hannah Dietrich, die zuletzt bei der luxemburgischen Nationalmannschaft zwei Mal durchspielte, am Sonntag einsetzen. Wir sind da etwas unter Zugzwang, dürfen uns jetzt eigentlich keinen Patzer mehr erlauben, wenn wir wieder Meister werden wollen. Elversberg hat ein Spiel mehr, sie sind Tabellenführer. Wir sind die Jäger und wollen das auch auf dem Platz so annehmen. Wir wollen einen hohen Willen und iel Mentalität an den Tag legen. Pauline Löb und Annkathrin werden fehlen. Wir haben viele Spielerinnen und müssen auch einige draußen lassen. Deshalb sind wir mutig und hoffen auf einen Derbysieg in Göttelborn, damit wir sie dann auch in der Tabelle mit einem Spiel weniger überholen werden".

In der Tabelle liegt Elversberg mit 21 Punkten an der Spitze, das FCS-Team ist Fünfter mit 18 Zählern und kann mit einem sieg an den Gastgeberinnen vorbeiziehen. Auch der einen Punkt bessere Dritte SC 13 Bad Neuenahr hat wie Elversberg ein Spiel mehr ausgetragen wie das FCS-Team.