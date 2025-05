U17 Juniorinnen sind Meister

Ein Schritt hat zur Meisterschaft noch gefehlt. Den haben die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken mit einem klaren 5:1 (4:0)-Erfolg am Sonntag in Eschringen über den SC 13 Bad Neuenahr gemacht und sich somit den Meistertitel in der B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest gesichert. Die Entscheidung fiel schon im ersten Durchgang, als die Malstatterinnen durch drei Treffer von Hannah Dietrich (9., 21. und 39.) und einem weiteren Tor von Jade Pfeiffer (23.) schon alles klar machten. Amelie Feil legte in der 59. Minute sogar noch den fünften Treffer nach, ehe die Gäste aus dem Ahrtal durch Veronika Bitzen (75.) fünf Minuten vor dem Abpfiff noch zu ihrem einzigen Tor kamen. Das FCS-Team hat zwei Spieltage vor Saisonschluss acht Punkte Vorsprung vor dem TuS Issel und kann nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.