U17-Juniorinnen mit Auswärtsspiel am Mittwoch

Die U17-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken wollen die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest zum ungewohnten Termin verteidigen. Am Mittwoch um 19 Uhr tritt das von Tobias Grimm trainierte Team in Schweich (Kunstrasenplatz im Schulzentrum, Dietrich-Bonhoeffer-Str.) gegen den derzeitigen Fünften TuS Issel an. Das Malstatter Team ist Spitzenreiter hat bei gleicher Spielanzahl zwei Punkte Vorsprung vor dem 1. FSV Mainz 05 und könnte den Abstand auf fünf Zähler anwachsen lassen. Mainz kann aber am Sonntag nach dem Heimspiel gegen die SG Andernach 99 wieder gleich ziehen. FCS-Trainer Tobias Grimm sagte vor der Fahrt an die Mosel: "Das ist ein Spitzenspiel, wir sind im Moment vier Punkte vor ihnen, haben aber ein Spiel mehr absolviert. Wenn sie alles gewinnen sind sie ganz nah dran an uns. Wir wissen, dass sie eine hohe Qualität haben. Sie sind das einzige Team, gegen das wir in der abgelaufene Runde in der Liga nicht gewo9nnen haben. Sie sind schnell, gierig, haben eine hohe Athletik. Wir fahren nach der Schule da hin, sind eventuell nicht ausgeruht. Wir sind froh, dass wir es verlegen konnten. Sie haben in den Aktiven eine Stürmerin, die da auch oft trifft, ich gehe davon aus, dass die morgen dabei ist. Uns fehlt unsere etatmäßige Torfrau Jana Marie Krieger und Hannah Dietrich hat viel für die Schule nachzuholen, weil sie mit der luxemburgischen Nationalmannschaft unterwegs war, sie fällt nun also auch aus. Pauline Löb hat eine Bänderverletzung und Aajayah Peter wird auch fehlen, dazu noch auswärts, das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen. Wir werden trotzdem versuchen, das Spiel zu gewinnen und unseren Vorsprung in der Tabelle auszuweiten.