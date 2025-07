U17-Juniorinnen gewinnen in Dirmingen

Einen bemerkenswerten Testspielerfolg hat die weibliche U17 des 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend erzielt. Beim aus der Regionalliga Südwest abgestiegenen Aktiven-Team des SV Dirmingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Grimm mit 1:0 (1:0) durch. Den Treffer des Abends erzielte Ida Schneider. "Das Spiel von uns war überlegen, wir haben in der zweiten Halbzeit gegen eine durchweg ältere und erfahrenere Mannschaft nur einen Torschuss zugelassen. Wir hätten da auch noch ein oder zwei Tore mehr machen können", sagte Trainer Tobias Grimm nach dem Spiel im Eppelborner Gemeindeteil. Am Sonntag steht in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz der nächste Test an. Auf dem Kunstrasenplatz an der Karlsbader Str. trifft das Malstatter Team um 15.30 Uhr auf die U17 des 1. FSV, die in der vorigen Runde bei den Jungs mitgespielt hat.