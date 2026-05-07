U17-Juniorinnen-EM: Mit Schulbüchern und dem Titeltraum im Gepäck

Sie und Itgenshorst sind beileibe keine unbekannten Namen beim DFB. Seit der U15 tragen beide regelmäßig das Trikot des Nationalteams – Itgenshorst kommt seitdem in den verschiedenen Jahrgängen auf 31 Einsätze, Giesen auf 24. Auch in der U17 sind beide Leistungsträgerinnen und zählen damit zu den besten Nachwuchsspielerinnen des Landes. „Das macht einen schon stolz. Man investiert ja viel – Freizeit hat man kaum – und wenn man sieht, dass es sich lohnt, ist das ein tolles Gefühl“, sagt Itgenshorst.

Diesen Status haben sich beide auch durch gute Leistungen bei Borussia Mönchengladbach erspielt. Beide gehörten zum Team, das 2024 die deutsche U17-Meisterschaft für Borussia gewann. Seit dieser Saison sind sie feste Größen in der 2. Bundesliga – Itgenshorst als zentrale Mittelfeldspielerin, Giesen oft auf dem Flügel. Der Sprung in den EM-Kader ist nun der nächste Schritt auf ihrem Weg in den Profifußball.

In Nordirland waren beide noch nicht. Internationale Eindrücke haben sie mit der Nationalmannschaft aber schon gesammelt, zuletzt etwa in Italien, Schweden oder Spanien. Es sind in erster Linie Lehrgänge, aber irgendwo auch eine Art Ferienlager, wenn es nach den Schilderungen der beiden Borussinnen geht. „Wir sind im Team ein bunter Haufen, der sich gut ergänzt. Man schließt Freundschaften, und es gibt keine Grüppchenbildung. Ich freue mich nicht nur über die Nominierung – ich freue mich auch immer, alle wiederzusehen“, sagt Giesen. Sie und Itgenshorst sind zumeist auch Zimmerpartnerinnen: dieses Mal im Trio mit Johanna Hebben vom SC Freiburg.

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