U17-Juniorinnen-EM: Mit Schulbüchern und dem Titeltraum im Gepäck

Die guten Nachrichten kamen per E-Mail. Bei Mia Giesen waren es jedoch ihre Eltern, die das Schreiben zuerst öffneten. „Die können dann nicht abwarten“, sagt die 17-Jährige und lacht. „Sie kamen in mein Zimmer und haben mich damit überrascht. Wir haben uns alle total gefreut“, fügt sie an.
Inhalt der E-Mail: Mia Giesen steht im deutschen Kader für die U17-Europameisterschaft in Nordirland. Und Giesen ist nicht die einzige Borussia-Spielerin, die dort für Deutschland auflaufen wird: Fiona Itgenshorst erhielt ebenfalls eine Nominierung für das Turnier.
Beide gehörten zuletzt zum Stammpersonal der U17-Nationalmannschaft – Garantien gibt es vor der finalen Kaderliste trotzdem nie. Entsprechend angespannt waren die Tage vor der Nominierung. Doch für Bundestrainerin Sabine Loderer sind beide im Nationalteam gesetzt. „In dem Moment war das wirklich ein ‚Traum-wird-wahr‘-Gefühl. Darauf arbeitet man ja hin. Für mich war das einfach pure Freude“, sagt Itgenshorst.
Beide sind per Video aus dem Trainingslager am DFB-Stützpunkt Westerburg zugeschaltet. Seit ihrer Berufung ging es Schlag auf Schlag: ein fünftägiges Trainingslager mit dem DFB-Team, dann der Abflug zur Europameisterschaft nach Nordirland – und am Montag bereits das erste Gruppenspiel gegen Norwegen in Coleraine. Und der Auftakt glückte mit einem 3:1-Erfolg. Itgenshorst und Giesen standen in der Startelf, Giesen erzielte in der 8. Minute das 1:0.
Weitere Gruppengegner sind England (7. Mai) und Gastgeber Nordirland (10. Mai). Die Halbfinalspiele stehen am 14. Mai an. Das Finale wäre am 17. Mai. Die Chancen, bis zum Ende im Turnier dabei zu bleiben? „Gut“, sagt die 17-jährige Itgenshorst. „Wichtig ist, dass wir auf den Platz bringen, was wir können – als Team. Wenn wir das schaffen, können uns nur wenige schlagen. Und klar: Wir wollen den EM-Titel.“
Allerdings fanden U17-Europameisterschaften zuletzt ohne Deutschland statt: 2024 und 2025 konnte sich der weibliche Nachwuchs zweimal in Serie nicht qualifizieren. Der Jahrgang von Giesen und Itgenshorst hat diese Schmach nun beendet. „Ich glaube, das hat uns schon einen Push gegeben. Wir wollten der Jahrgang sein, der es wieder packt und zeigt, dass Deutschland da mitspielen kann“, sagt Giesen.
Sie und Itgenshorst sind beileibe keine unbekannten Namen beim DFB. Seit der U15 tragen beide regelmäßig das Trikot des Nationalteams – Itgenshorst kommt seitdem in den verschiedenen Jahrgängen auf 31 Einsätze, Giesen auf 24. Auch in der U17 sind beide Leistungsträgerinnen und zählen damit zu den besten Nachwuchsspielerinnen des Landes. „Das macht einen schon stolz. Man investiert ja viel – Freizeit hat man kaum – und wenn man sieht, dass es sich lohnt, ist das ein tolles Gefühl“, sagt Itgenshorst.
Diesen Status haben sich beide auch durch gute Leistungen bei Borussia Mönchengladbach erspielt. Beide gehörten zum Team, das 2024 die deutsche U17-Meisterschaft für Borussia gewann. Seit dieser Saison sind sie feste Größen in der 2. Bundesliga – Itgenshorst als zentrale Mittelfeldspielerin, Giesen oft auf dem Flügel. Der Sprung in den EM-Kader ist nun der nächste Schritt auf ihrem Weg in den Profifußball.
In Nordirland waren beide noch nicht. Internationale Eindrücke haben sie mit der Nationalmannschaft aber schon gesammelt, zuletzt etwa in Italien, Schweden oder Spanien. Es sind in erster Linie Lehrgänge, aber irgendwo auch eine Art Ferienlager, wenn es nach den Schilderungen der beiden Borussinnen geht. „Wir sind im Team ein bunter Haufen, der sich gut ergänzt. Man schließt Freundschaften, und es gibt keine Grüppchenbildung. Ich freue mich nicht nur über die Nominierung – ich freue mich auch immer, alle wiederzusehen“, sagt Giesen. Sie und Itgenshorst sind zumeist auch Zimmerpartnerinnen: dieses Mal im Trio mit Johanna Hebben vom SC Freiburg.
Mit nach Nordirland reisen zur Unterstützung die Familien der Spielerinnen mit, auch die von Giesen und Itgenshorst. Ebenfalls mit vor Ort: Schulbücher. Denn für das Turnier sind die Spielerinnen per Antrag von der Schule freigestellt, der Lernstoff muss aber trotzdem aufgearbeitet werden – oft zwischen den Trainingseinheiten und Länderspielen.
Etwas unglücklich ist das EM-Turnier lediglich für den Spielbetrieb der 2. Bundesliga. Im Endspurt fehlen Giesen und Itgenshorst nun dem Kader von Trainer Jonas Spengler. „Natürlich verfolgen wir die Spiele in Gladbach. Aber wir freuen uns auch sehr, hier zu sein und die EM erleben zu dürfen. Wir haben volles Vertrauen, dass Borussia es auch ohne uns schafft“, sagt Giesen.
Und vielleicht gibt es am Ende sogar zwei Erfolge zu feiern: den EM-Titel in Nordirland und aus der Ferne den Klassenverbleib der Borussia in der 2. Bundesliga.