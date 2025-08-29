U17-Jungwölfe starten auswärts in Magdeburg

Die U17 des VfL Wolfsburg beginnt die neue Saison mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg und reist mit Rückenwind aus der Vorbereitung an.

Am Samstag um 13 Uhr startet die U17 des VfL Wolfsburg in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga. Zum Auftakt wartet ein Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg. Für den neuen Cheftrainer Tobias Holm ist es zugleich das erste Pflichtspiel an der Seitenlinie.

Die Jungwölfe haben eine intensive Vorbereitung absolviert, die mit Erfolgen gegen Schalke, Hoffenheim und Hertha BSC endete. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Ligastart. Magdeburg ist dabei ein alter Bekannter: Schon in der vergangenen Saison trafen beide Teams mehrfach aufeinander und lieferten sich ausgeglichene Duelle.

Mit neuem Schwung und viel Selbstvertrauen wollen die Wolfsburger nun auch in der Liga einen gelungenen Auftakt feiern.