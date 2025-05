U17: Jetzt wartet bei der EM ein Endspiel auf Trippel & Co.

2:0-Führung zur Pause

Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Alexander Staff von Eintracht Frankfurt auf 2:0 (20.), in der zweiten Hälfte legten die Joker Wisdom Mike (Bayern München/65.) und der Frankfurter Keziah Oteng-Mensah (85./Foulelfmeter) nach. In der letzten Aktion des am Ende einseitigen Matches musste Trippel noch mal ran. Aber der Schuss von Enis Redzepi bereitete dem 17-Jährigen, dessen Eltern Volker und Steffi Trippel ebenfalls in Albanien sind, keine Probleme mehr. „Natürlich hätten wir noch mehr Tore erzielen können, aber insgesamt war es eine stabile Mannschaftsleistung“, bilanzierte Cheftrainer Marc-Patrick Meister: „In Verbindung mit zahlreichen gelungenen Offensivaktionen hat mir das von den Jungs Gezeigte als Trainer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs.“