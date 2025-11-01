Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
U17 holt Punkt gegen Darmstadt 98
1. FC Saarbrücken: Nach 2:0-Führung noch Ausgleich kassiert
Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Samstag als Gast des SV Darmstadt 98 einen Punkt aus dem südhessischen Pfungstadt mitgenommen. Dabei führte das Team von Trainer Sven Borgard allerdings schon mit 2:0.
Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben im südhessischen Pfungstadt ihren guten Lauf in der Vorrundengruppe F der DFB-Nachwuchsliga fortgesetzt und als Gast des SV Darmstadt 98 einen Punkt ins Saarland mitgenommen. Dabei führten die Malstatter nach elf Minuten sogar schon mit 2:0, vier Minuten nach dem Führungstreffer durch Emil Wagner erhöhte Janis Hey schnell auf 2:0 aus Gästesicht. Die Lilien gaben sich aber nicht geschlagen, kamen durch Dzemail Hajrovic in der 41. Minute zum Anschluss. Auch in der Schlussphase der zweiten Halbzeit gelang den Hessen ein Treffer, Leonel-Jamal Roth traf in der 83. Minute zum 2:2 (1:2)-Endstand.
Trainer Sven Borgard sagte nach dem Spiel: "Das war kein gutes Jugendspiel, hier spielte Not gegen Elend. Es war ein gerechtes Remis. Bei uns waren nur wenige Spieler in Normalform. der Rest spielte unter seinen Möglichkeiten. Das war heute trotz des Punktes sehr schwach von uns, von einem NLZ-Team muss man da mehr erwarten".
In der Tabelle bleibt das FCS-Team zwei Punkte und einen Platz vor den Gastgebern Fünfter. Die nächste Aufgabe steht am Samstag, 08.11. um 13 Uhr an, kurz vor dem Drittligaspiel gegen den TSV Havelse im nahen Ludwigspark-Stadion kommt es zum Derby gegen die SV Elversberg. Das Spiel wird im FC-Sportfeld (Camphauser Str.) durchgeführt, da die Profis erst um 16.30 Uhr spielen, kann die Gelegenheit zu zwei FCS-Spielen in kurzer Zeit wahrgenommen werden.