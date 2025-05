U17 holt letzten Punkt gegen Wehen Wiesbaden

Die U17 des 1. FC Saarbrücken hat die erste Saison der DFB-Nachwuchsliga in der Gruppe D der Liga B mit einem Teilerfolg abgeschlossen. Als Gast des SV Wehen Wiesbaden erreichte das von Joscha Klauck trainierte Team im hessischen Idstein mit dem torlosen Remis einen Punkt. Das ist umso bemerkenswerter, weil die Gastgeber sechs Punkte mehr haben und zwei Plätze besser dastehen. Zudem wurde FCS-Torwart David Michael Baizel in der 62. Minute vom Platz gestellt. Trainer Joscha Klauck meinte: "Ich wei0 nicht, ob sie besser sind als wir, sie haben ein paar mehr Punkte, wir haben sie aber im Hinspiel geschlagen und holten jetzt in Unterzahl einen Punkt. Der Platzverweis war in einem ansonsten fairen Spiel auch überflüssig, unser Torwart bleibt bei einem Wiesbadener Angriff stehen und der Gegner rennt ihn fast um. Im anderen Strafraum gab es eine ähnliche Szene, da passierte nichts. Wir sind zufrieden mit dem Punkt, wir hätten gerne noch ein oder zwei Plätze besser abgeschnitten, aber das hat ja Gründe, die wir kennen. Wir hatten fast durchgehend mit Verletzungen zu kämpfen und haben darüber hinaus immer wieder Spieler an die U19 abgegeben, wo sie dann auf Gegner trafen, die zwei Jahrgänge älter sind. Jetzt treten sie in der kommenden Saison in der U19 gegen Gegner an, die nur noch eine Jahrgangsstufe älter sind. Die langfristige Entwicklung soll in zwei oder drei drei Jahren dazu führen, dass möglichst viele in den Profibereich kommen, da haben wir jetzt ja schon angefangen. Die Platzierung in der NLZ-Liga ist dann nicht ausschlaggebend". Da NLZ-Teams nicht absteigen können, bleiben sowohl die U19 als auch die U17 in der kommenden Runde erstklassig.