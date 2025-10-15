U17-Held Güner hat sich für den DFB entschieden

Was es für einen jungen Fußballer bedeuten kann, für verschiedene Nationalmannschaften spielberechtigt zu sein, bekam Can Armando Güner in diesem Sommer zu spüren. Äußerst leidenschaftliche Kommentare sammelten sich unter einem Post des 17-Jährigen mit ein paar Bildern, die ihn im Dress der argentinischen U17-Nationalmannschaft zeigen.

„Wir haben bessere Spieler als dich, die dafür sterben, diese Farben zu tragen“, lauteten die Worte eines argentinischen Fans. „Du bist Türke und bleibst Türke“, schrieb ein anderer. Einige Wochen zuvor hatte Güner die U17 von Borussia Mönchengladbach mit seinen zwei Finaltoren als Joker beim 3:1 gegen RB Leipzig erstmals zur Deutschen Meisterschaft geschossen.

Daraufhin erhielt der gebürtige Krefelder mit argentinischen und türkischen Wurzeln eine Einladung zu einem Lehrgang der argentinischen U17. Ende Juli erzielte er bei einem internationalen Vergleichsturnier in Valencia einen Treffer beim 3:0-Finalsieg gegen Spanien. Nach Informationen unserer Redaktion könnte das Güners letzter Einsatz für Argentinien gewesen sein. Der Offensivspieler hofft mit Blick auf die U17-WM im November auf eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Deshalb hat er Einladungen des argentinischen Nationalteams zuletzt eine Absage erteilt.

Beim 3:2-Testspielsieg der Profis am vergangenen Freitag war U17-Nationaltrainer Marc-Patrick Meister am Borussia-Park vor Ort, um Güner und Elias Vali Fard zu beobachten. Zusammen mit Torwart Marcello Trippel und Mittelfeldspieler Mathieu Nguefack gehörten sie zu Meisters Aufgebot bei der U17-EM im Sommer. Dort schied Deutschland in der Vorrunde aus.

Für Deutschlands U17 hat Güner bislang sieben Spiele bestritten. Bei der EM wurde er nachnominiert und kam auf zwei Jokereinsätze. In zehn Pflichtspielen für Borussias U19 steuerte er in der laufenden Saison drei Tore und zwei Assists bei.