U17-Hallencup in Dormagen mit attraktivem Feld

Der U17-Hallencup des TSV Bayer Dormagen ist auf dem besten Weg, zu einem Klassiker des Jugendfußballs in der Region zu werden. Wie schon im vergangenen Jahr konnten die Dormagener ein überaus attraktives Feld zusammentrommeln. Dazu zählte nicht nur der Nachwuchs des Wuppertaler SV, der am Ende seinen ersten Platz aus dem Vorjahr verteidigen konnte. Auch die restlichen Teilnehmer Alemannia Aachen, SV Wehen Wiesbaden, die SG Andernach, SC RW Oberhausen, FC RW Erfurt und Racing FC Union Lëtzebuerg aus Luxemburg waren eine Bereicherung.

Dormagen beendet das Turnier auf Rang fünf

Unter dem Strich gab es viel positives Feedback der Gastvereine, was die Dormagen als Gastgeber dazu veranlasste, den U17-Hallencup zu Jahresbeginn fest im Sportkalender zu verankern und im TSV-Bayer-Sportcenter auszurichten. So bekommt auch der eigene Nachwuchs die Möglichkeit, sich auf hohem Niveau zu messen. In diesem Jahr machte die U17 des TSV jedenfalls eine sehr gute Figur. Das Trainerduo Giulio Sinesi und Cengiz Sahin war hoch erfreut, dass ihre Jungs in der Gruppenphase nach einem packenden Spiel einen 5:3-Sieg gegen den späteren Turniersieger Wuppertaler SV feiern konnten. „Es hat große Freude gemacht, jedes Spiel zu verfolgen und zu sehen, mit welcher Leidenschaft die Jungs zu Werke gegangen sind“, so das Fazit der Trainer.

Am Ende landete der TSV nach einem weiteren Sieg gegen die Luxemburger in seiner Gruppe auf Platz zwei. Der Wuppertaler SV stand in dieser Gruppe am Ende zwar mit leeren Händen da, steigerte sich aber in der Finalrunde über das Viertelfinale enorm und schlug letztlich im Endspiel Wehen Wiesbaden mit 2:0, während Dormagen nach einem neuerlichen Sieg gegen Lëtzebuerg nach Neunmeterschießen (7:6) auf Platz fünf landete.