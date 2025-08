U17 gewinnt 4:1 in der Pfalz

Die U17 des 1. FC Saarbrücken, die in der DFB-Nachwuchsliga für NLZ-Teams vertreten ist, hat am Sonntag ein Testspiel beim FK Pirmasens mit 4:1 (2:1) gewonnen. Dabei lag das Team von Sven Borgard schnell mit 0:1 hinten, weil Ben Koster in der 11. Minute ins blau-schwarze Nest traf. Max Adam (34.) und Tom Born (40.) drehten das Ergebnis jedoch bis zum Pausenpfiff, danach erhöhten Max Herus (49.) und Odey Alfashtaki (76.) noch bis zum Endstand. Am kommenden Samstag steht dann das letzte Vorbereitungsspiel an, das FCS-Team trifft um 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Quierschied (Holzer Str.) auf den FC Rot-Weiß Koblenz.