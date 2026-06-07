U17-Europameisterschaft:Italien ringt Belgien im Elfmeter-Krimi nieder Was für ein sensationeller Fußball-Krimi im kühlen Norden! Italiens U17-Nationalmannschaft hat sich heute Abend im estnischen Tallinn die europäische Krone aufgesetzt. In einem dramatischen Finale der UEFA-U17-Europameisterschaft 2026 setzte sich die Squadra Azzurra im Lilleküla-Stadion mit 4:3 nach Elfmeterschießen (1:1 nach 90 Minuten) gegen Belgien durch. Da es in dieser Altersklasse laut Reglement keine Verlängerung gibt, ging es nach einer turbulenten Schlussphase direkt vom Punkt zur Sache von Gerd Jung · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Linder

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Die Vorzeichen vor der Partie hätten kaum spannender sein können. Während die Belgier unter Trainer Sven Vermant nach einer harten Reise voller „Schweiß und Tränen“ und einem emotionalen 2:1-Halbfinalsieg gegen Frankreich ihr allererstes U17-EM-Finale bestritten, ging die von Daniele Franceschini trainierte Auswahl Italiens als die taktisch gereiftere, extrem disziplinierte Turniermannschaft ins Endspiel. Über weite Strecken entwickelte sich die von hoher Intensität geprägte Partie, in der sich die beiden besten Defensivreihen des Turniers keinen Zentimeter Platz schenkten. Bis tief in die zweite Halbzeit hinein neutralisierten sich die Teams weitgehend, ehe die Schlussphase im estnischen Abendhimmel völlig verrückt spielte.

Wahnsinn in der Schlussphase: Joker stechen auf beiden Seiten Belgiens Trainer Sven Vermant bewies in der 72. Minute ein goldenes Händchen, als er Noa Ojea aufs Feld schickte. Nur zwölf Minuten später war es eben jener Ojea, der die Belgier mit dem späten 1:0 (84.) ganz nah an den historischen Titelgewinn brachte. Italien warf nun alles nach vorne. Franceschini reagierte sofort mit einem Doppelwechsel (86.) – und auch seine Einwechslungen sollten die Partie auf den Kopf stellen. Als in der 90. Minute ein Handspiel im belgischen Strafraum geahndet wurde, übernahm der gerade erst eingewechselte Marcello Fugazzola die Verantwortung. Der Joker behielt die Nerven, verwandelte den fälligen Handelfmeter eiskalt zum 1:1-Ausgleich und rettete Italien in das alles entscheidende Elfmeterschießen.

Der Nervenkrieg vom Punkt: Lupo wird zum Helden Ohne die mentale und physische Zusatzbelastung einer Verlängerung ging es direkt in den ultimativen Showdown vom Punkt. Es entwickelte sich ein historischer Nervenkrieg, bei dem auf beiden Seiten die Keeper im Rampenlicht standen. Während auf belgischer Seite Xander Dierckx, Preben Blondeel und Rune Verstrepen trafen, hielten die Italiener durch Fugazzola, Tommaso Casagrande und Gianluca Tommasco Okon-Engstler dagegen. Aufseiten der Belgier scheiterten Tinus Moorthamer und Torschütze Noa Ojea vom Punkt, während bei Italien Edoardo Dario Rocca vergab. Am Ende war es Diego Perillo, der den entscheidenden Ball zum 5:4-Endstand für die Azzurrini im Netz unterbrachte und die Jubelstürme der Italiener auslöste.