U17: Erstes Spiel für MSV Duisburg, WSV nach Start-Debakel gegen RWE

RWE gastiert am 2. Spieltag beim Wuppertaler SV. – Foto: Christian Bunge

Im Wettstreit um die ersten drei Plätze wird in Gruppe G wohl kein Weg an Borussia Dortmund vorbeiführen. Der BVB startete mit einem ungefährdeten 7:0-Sieg gegen den Wuppertaler SV, könnte nun allerdings die erste Bewährungsprobe mit dem VfL Bochum durchlaufen. Der VfL ging zwar am ersten Spieltag mit der 3:5-Niederlage gegen den FC Schalke 04 leer aus, gerade mit den Erfahrungen aus dem Vorjahr dürften Bochumer in der Gruppe zu den Topfavoriten gehören. Damals schafften es die Ruhrländer bis ins Achtelfinale der Endrunde. Unterdessen startet der MSV Duisburg mit dem Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück in die Saison. Rot-Weiss Essen wird nach dem Punkt aus der ersten Begegnung nun gegen den womöglich verwundbaren WSV nachlegen wollen.