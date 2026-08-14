 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

U17: Erstes Spiel für MSV Duisburg, WSV nach Start-Debakel gegen RWE

U17-DFB-Nachwuchsliga: Nach dem furiosen 7:0-Kantersieg zum Auftakt gegen den Wuppertaler SV, möchte Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum nachlegen. Der MSV Duisburg hat sein erstes Saisonspiel gegen den VfL Osnabrück.

von Markus Becker · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
RWE gastiert am 2. Spieltag beim Wuppertaler SV.
RWE gastiert am 2. Spieltag beim Wuppertaler SV. – Foto: Christian Bunge

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U17-DFB-NL Gr. G
MSV Duisburg
Pr. Münster
VfL Osnabr.
Wuppert. SV

Im Wettstreit um die ersten drei Plätze wird in Gruppe G wohl kein Weg an Borussia Dortmund vorbeiführen. Der BVB startete mit einem ungefährdeten 7:0-Sieg gegen den Wuppertaler SV, könnte nun allerdings die erste Bewährungsprobe mit dem VfL Bochum durchlaufen. Der VfL ging zwar am ersten Spieltag mit der 3:5-Niederlage gegen den FC Schalke 04 leer aus, gerade mit den Erfahrungen aus dem Vorjahr dürften Bochumer in der Gruppe zu den Topfavoriten gehören. Damals schafften es die Ruhrländer bis ins Achtelfinale der Endrunde. Unterdessen startet der MSV Duisburg mit dem Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück in die Saison. Rot-Weiss Essen wird nach dem Punkt aus der ersten Begegnung nun gegen den womöglich verwundbaren WSV nachlegen wollen.

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So läuft der 2. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Morgen, 13:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
13:00

Morgen, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:00

Morgen, 11:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
11:00

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So geht es weiter

3. Spieltag
22.08.26 MSV Duisburg - Borussia Dortmund
22.08.26 Rot-Weiss Essen - VfL Bochum
23.08.26 FC Schalke 04 - Wuppertaler SV
23.08.26 VfL Osnabrück - SC Preußen Münster

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