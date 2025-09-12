U17 empfängt Lilien in Quierschied

Dir B-Junioren des 1. FC Saarbrücken empfangen am Samstag um 13.30 Uhr den SV Darmstadt 98 zum Heimspiel. Die Begegnung wird auf dem Rasenplatz der SpVgg. Quierschied an der Holzer Str. ausgetragen. Trainer Sven Borgard will die Ausrichtung seines Teams nicht an der Qualität des Gegners ausmachen. "Wir haben unsere eigenen Stärken, die wir in den bisherigen Spielen schon gezeigt haben. Die wollen wir weiter entwickeln und mit jedem NLZ-Ligaspel wollen wir uns verbessern. Dann kommen auch die Ergebnisse. Wir hoffen auf den ersten Sieg der neuen Runde.". In der Tabelle der Vorrunden-Gruppe F ist sein Team mit einem Punkt aus zwei Spielen Sechster, Darmstadt hat noch kennen Zähler und belegt Ramg Sieben. Emil Wagner und Frederic Pfister werden weiter fehlen, Max Heros, der in Wehen verletzt vom Feld musste, ist neu auf der Ausfall-Liste.