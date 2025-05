Elias Vali Fard ist mit Deutschlands U17 ausgeschieden. – Foto: Borussia MG

U17-EM: Große Enttäuschung für Borussia-Talente Der Traum vom Titel ist für vier Gladbach-Talente mit der deutschen U17-Nationalmannschaft am Sonntag geplatzt. Gegen Portugal gab es eine 1:2-Niederlage. Die Fans dürfen sich jedoch auf weitere Turniere mit Borussia-Beteiligung im Sommer freuen. Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL HR Gr. A Borussia MG

Beim Abpfiff standen alle Borussen auf dem Platz, die Enttäuschung über die 1:2-Niederlage gegen Portugal war ihnen anzusehen. Das Ergebnis besiegelte das Aus der deutschen U17-Nationalmannschaft in der Vorrunde der Europameisterschaft. Zum Auftakt hatte es eine 0:3-Niederlage gegen Frankreich gegeben, im zweiten Gruppenspiel ließ das DFB-Team einen 4:0-Sieg gegen Albanien folgen. Für das Halbfinale hätte es einen Sieg gegen Portugal gebraucht.

Zwei Gladbacher in Startelf, zwei kamen rein Die beiden Gladbach-Talente Marcello Trippel (Torwart) und Innenverteidiger Elias Vali Fard hatten wie in den ersten beiden Spielen zur Startelf von Trainer Marc Meister gehört. Lasse Isbruch brachte Deutschland in der 72. mit einem präzisen Schlenzer in Führung – zu diesem Zeitpunkt war das Weiterkommen für die DFB-Elf gesichert. In Mittelfeldspieler Mathieu Nguefack kam kurz darauf der dritte Borusse in die Partie. In der 75. Minute zeigte Trippel die stärkste Parade des Abends, als er einen Schuss aus spitzem Winkel mit einem Reflex entschärfte. Die Parade sollte jedoch wertlos bleiben, nur eine Minute später kam Portugal zum Ausgleich.

Meister reagierte und brachte unter anderem Gladbachs Offensivspieler Can Armando Güner, doch eine Großchance konnte sich Deutschland nicht mehr erspielen. In der 89. Minute konterten die Portugiesen und machten mit dem Tor zum 2:1-Endstand alles klar. Für den Jahrgang 2008 steht im November mit der U17-WM das nächste Highlight an, Deutschland geht als Titelverteidiger in das Turnier in Doha, an dem erstmals 48 Mannschaften teilnehmen.