U17 des VfR Warbeyen ist Deutscher Vizemeister

Die U17 des VfR Warbeyen war in der Halle erfolgreich. – Foto: VfR Warbeyen

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind Deutscher Futsal-Vizemeister. Das Team, das sich in der Niederrheinliga beste Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga ausrechnen darf, musste sich bei der Endrunde am Wochenende in der Halle der Sportschule Wedau erst im Finale geschlagen geben. Dort erwies sich Regionalligist Union Berlin als eine Nummer zu groß und setzte sich mit 6:1 durch.

Saarbrücker Eigentor beschert Einzug ins Finale

Vor zwei Wochen hatte sich der VfR bei den Westdeutschen Hallenmeisterschaften im Finale mit 2:0 gegen den klassenhöheren VfL Bochum (Regionalliga) durchgesetzt und sich so für das „Final-Six“ in Duisburg qualifiziert. In der Dreier-Gruppe B bekam es der VfR mit Union Berlin und GVO Oldenburg (Niedersachsenliga) zu tun. Das erste Aufeinandertreffen mit dem späteren Endspiel-Gegner ging mit 4:3 an die „Eisernen“. Ein 3:2-Erfolg über Oldenburg sicherte dem VfR Warbeyen den Einzug ins Halbfinale, weil Union Berlin die Niedersachsen mit 7:2 schlug. In der Vorschlussrunde bekam es der VfR mit Südwest-Regionalligist 1. FC Saarbrücken zu tun. Ein frühes Eigentor (4.) des Gegners brachte das Team von Bart Denissen beim 1:0-Erfolg ins Finale.

Jetzt soll der Regionalliga-Aufstieg her

Dort war der VfR dann jedoch chancenlos. Zwar konnte Silja Peters nach frühem Rückstand (1.) noch ausgleichen (6.). Doch in der Folge machte es der Nachwuchs des Bundesligisten deutlich und ließ noch fünf weitere Treffer folgen (7., 9., 10., 11., 19.).