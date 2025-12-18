U17 des TSV Meerbusch schafft Sprung in DFB-Nachwuchsliga

29 Punkte aus 13 Spielen

Sportlich legte die Mannschaft von Trainer Andreas Graef in der Hinrunde der B-Junioren-Niederrheinliga den Grundstein. Mit 29 Punkten aus 13 Spielen landete sie auf Rang eins und qualifizierte sich damit erneut für die Nachwuchs-Eliteliga. Die Entscheidung fiel denkbar knapp: Arminia Klosterhardt und der VfB Homberg folgten als Zweiter und Dritter mit je 28 Zählern direkt dahinter. „Wenn es so eng zugeht, war auf jeden Fall auch etwas Glück dabei, aber die Jungs haben sich das total verdient“, sagt Graef.

Ein Schlüssel zum Erfolg war die gezielte Kaderplanung. „Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, Jungs zu holen, die unsere Kriterien erfüllen: Schnelligkeit, Technik und eine gewisse Gier“, erklärt der TSV-Coach. Auffällig war vor allem die Entschlossenheit der Mannschaft. „Wir haben kaum Spiele klar gewonnen, aber die engen Partien fast alle für uns entschieden. Das spricht für die Mentalität der Jungs“, sagt Graef. Mischung aus Offensive und Stabilität

Kapitän ist Pelu Reutershahn, Sohn des langjährigen Bundesliga-Co-Trainers Armin Reutershahn. Mit Philipp Garcia Bouzas (7 Tore) und Muhidin Suljakovic (8 Tore) stellte der TSV zudem zwei treffsichere Angreifer, während die beiden Torhüter Marlon Stumpen und Nils Poncin sowie eine nahezu eingespielte Abwehr um Max Blatt, Erjon Berisha und Jan Mausbach für defensive Stabilität sorgten.

Die zweite Saisonhälfte der DFB-Nachwuchsliga startet Anfang Februar. Während die besten Teams in der A-Liga um die Meisterschaft spielen, kämpfen in der B-Liga die übrigen Mannschaften in Achtergruppen um den Klassenverbleib. Der TSV-Nachwuchs wird in seiner Gruppe auf Viktoria Köln, SpVgg Greuther Fürth, SV Elversberg, SV Sandhausen, SV Wehen Wiesbaden und Waldhof Mannheim treffen. Drei Vereine müssen die Blau-Gelben hinter sich lassen, um die Klasse zu halten. „Die Jungs können jetzt zeigen, dass sie auch mit den NLZ-Teams mithalten können“, sagt Graef. Das allerdings ohne jeden Druck: „Sie sollen die Spiele genießen und Erfahrungen sammeln.“ Der Klassenerhalt sei nicht unmöglich, so der TSV-Trainer, zumal punktuelle Verstärkungen geplant sind. Schon im Vorjahr hatte sich die U17 der Meerbuscher als Niederrheinligameister für die Hauptrunde qualifiziert, war jedoch als Vorletzter direkt wieder abgestiegen.