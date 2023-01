U17 des SE Freising fliegt bei der Oberbayerischen raus: „An unserer Chancenverwertung gescheitert“ Kleimann-Schützlinge wussten dennoch zu überzeugen

Für die U17 des SE Freising ist bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft Endstation. Die Kleimann-Truppe hielt in Altenerding trotzdem gut mit.

Altenerding/Freising – Auch wenn sich die Fußballer des SE Freising bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft der U17-Junioren in Altenerding sicherlich etwas mehr erhofft hatten und der erste Blick auf die Ergebnisse für Ernüchterung sorgte, so enttäuschten die Kleimann-Schützlinge keineswegs. Man sah, dass man im Konzert der Großen durchaus mithalten kann, doch es fehlte durchwegs das nötige Glück.

SE Freising nutzt seine Chancen nicht und wird dafür stets bestraft

Im Auftaktmatch gegen den Landesligisten SV Planegg-Krailling gab es jedoch nichts zu holen. Zunächst war es dem starken Freisinger Schlussmann Matea Kostic zu verdanken, dass die Null stehen blieb. Aber nach dem ersten Gegentreffer ließ die Gegenwehr nach und Planegg sicherte sich einen klaren 3:0-Erfolg. Nach einer 0:2-Schlappe in der zweiten Partie gegen den Kreisligisten SpVgg Altenerding war der SEF im Kampf um die Halbfinalplätze quasi schon aus dem Rennen. Zwar fingen die Domstädter beherzt an und hatten bei einem Pfostentreffer von Sabbona Kder Pech. Die Hausherren machten es allerdings besser und gingen durch einen Konter in Führung. In der Folge bemühten sich die Freisinger um den Ausgleichstreffer, doch es gelang trotz optischen Übergewichts nicht, sich klare Einschussmöglichkeiten zu erarbeiten. Als man gegen Ende der Partie alles nach vorne warf, gab es den zweiten Gegentreffer.

SE Freising: Torwart Kostic präsentiert sich stark – und belohnt sich mit einer weißen Weste

Trotz der schlechten Ausgangsposition agierten die Freisinger auch im dritten Spiel gegen den TSV Schongau engagiert. So drängte das Team von Trainer Julius Kleimann auf den Führungstreffer, ließ aber einige gute Chancen ungenutzt. Dies sollte sich erneut rächen, denn Schongau nutzte die erste Chance zum 1:0. Aber der SEF blieb am Drücker und belohnte sich mit dem Ausgleichstreffer durch Sabbona Kder. Aber erneut war man nicht vom Glück begünstigt, denn der Kreisklassist schloss einmal mehr einen seiner wenigen Angriffe erfolgreich ab. Als sich der Freisinger Torhüter Kostic in der Schlussphase im Angriff versuchte und der SEF den Ball verlor, landete ein TSV-Schuss in letzter Sekunde im verwaisten Freisinger Tor, sodass das Vorrundenaus besiegelt war.

Im letzten Match gegen den SC Fürstenfeldbruck verbuchte der SEF zumindest einen Teilerfolg, da die Defensive sicher stand und zu Null spielte.

Trainer Julius Kleimann war trotz allem nicht unzufrieden, haderte aber mit dem Turnierverlauf. „Fußballerisch war ich mit meinen Jungs durchaus zufrieden, und wir waren in vielen Spielen nicht das schlechtere Team. Aber heute sind wir eindeutig an unserer Chancenverwertung gescheitert und zudem haben wir uns zu viele individuelle Fehler geleistet, was von Mannschaften dieser Qualität einfach gnadenlos ausgenutzt wird.“

Im Endspiel konnte sich der FC Deisenhofen mit 2:0 gegen die DJK Ingolstadt behaupten, wobei beide Finalisten den Bezirk Oberbayern am 29. Januar beim bayerischen Finale in Deggendorf vertreten werden. VON ANDREAS HEILMAIER

Die Ergebnisse:

Oberbayerische Hallenmeisterschaft der U17-Junioren:

Gruppe 1:

SV Planegg-Krailling – SE Freising 3:0 SpVgg Altenerding – SC Fürstenfeldbruck 0:1 TSV Schongau – SV Planegg-Krailling 1:1 SE Freising – SpVgg Altenerding 0:2 SC Fürstenfeldbruck – TSV Schongau 0:1 SV Planegg-Krailling – SpVgg Altenerding 1:0 TSV Schongau – SE Freising 3:1 SC Fürstenfeldbruck – SV Planegg-Krailing 0:3 SpVgg Altenerding – TSV Schongau 1:0 SE Freising – SC Fürstenfeldbruck 0:0 Tabelle: 1. SV Planegg-Krailling 4 8:1 10 2. TSV Schongau 4 5:3 7 3. SpVgg Altenerding 4 3:2 6 4. SC Fürstenfeldbruck 4 1:4 4 5. SE Freising 4 1:8 1

Gruppe 2: FC Deisenhofen – DJK Ingolstadt 0:2 TSV Gilching/Argelsr. – JFG Mangfalltal-Maxlr. 0:2 TSV 1860 Rosenheim – FC Deisenhofen 0:2 DJK Ingolstadt – TSV Gilching/Argelsr. 3:1 JFG Mangfalltal-Maxlr. – TSV 1860 Rosenheim 1:1 FC Deisenhofen – TSV Gilching/Argelsr. 1:0 TSV 1860 Rosenheim – DJK Ingolstadt 3:0 JFG Mangfalltal-Maxlr. – FC Deisenhofen 0:2 TSV Gliching/Argelsr. – TSV 1860 Rosenheim 1:3 DJK Ingolstadt – JFG Mangfalltal-Maxlr. 2:0 Tabelle: 1. DJK Ingolstadt 4 7:4 9 2. FC Deisenhofen 4 5:2 9 3. TSV 1860 Rosenheim 4 7:4 7 4. JFG Mangfalltal-Maxlr. 4 3:5 4 5. TSV Gilching/Argelsr, 4 2:9 0

Halbfinale:

SV Planegg-Krailling – FC Deisenhofen 2:3 n.S. (0:0) DJK Ingolstadt – TSV Schongau 2:0

Finale: FC Deisenhofen – DJK Ingolstadt 2:0