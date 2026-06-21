U17 des JFV A/O/B/H/H gewinnt Bezirkspokal

– Foto: Jörg Struwe

Ob es die Temperaturen waren? Eine leichte Überheblichkeit? In der ersten Hälfte zumindest sah es noch gar nicht nach einem deutlichen Erfolg aus. Der große Favorit führte nach einem Tor von Jonah Klintworth "nur" mit 1:0. "Wir haben uns da in der Hitze etwas schwer getan", so JFV-Coach Alexander Weser. "Vielleicht haben wir das Spiel auch etwas auf die leichte Schulter genommen?" Heidmark - der Bezirksliga-Meister - hatte im ersten Abschnitt einen großen Kampf abgeliefert. Doch im Verlauf der zweiten Hälfte zeigte sich immer deutlicher die Überlegenheit des Weser-Teams. Mohamad Al Hussein traf kurz nach der Pause zum 2:0 - und ab der 57. Minute ging es Schlag auf Schlag: Erik Rößler, Linus Hoops, Finn Kamprad, Junes Hillemann und Kacper Dulebski erhöhten noch auf 7:0 für den großen Favoriten.

Knappe Niederlage nach einer Hitzeschlacht: Die U14 des JFV A/O/B/H/Heeslingen verlor das Bezirkspokalfinale gegen den JFV Lüneburg mit 1:2 (1:2). Für das Team von Trainer Marek Schütte hatte Jasper Martens den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Was für eine Szene in der 28. Minute! Freistoß für das Schütte-Team. Der Ball fliegt in den Lüneburger Strafraum und da steht JFV-Kapitän Luca Intzen und köpft zum vemeintlichen 2:1 ein. Das Schütte-Team jubelt. Nur: Der Unparteiische Linus Matzkeit entscheidet auf Abseits und nicht jeder JFV-Spieler kriegt das sofort mit. Die Lüneburger schon: Der Ball wird schnell weit nach vorne geschlagen - Richtung JFV-Tor und da steht Fiete Eisenblätter und erzielt auf der anderen Seite das 2:1. "Das war schon etwas kurios", so JFV-Trainer Marek Schütte. "Bei uns waren noch enige Leute halb am Jubeln, da machen die Lüneburger das 2:1. Der Gegner hat in dieser Szene einfach schneller reagiert."

Es war an diesem frühen Samstagnachmittag auf dem Rotenburger Ahe-Sportplatz eine von der Hitze und der drückenden Luft geprägte Partie. "Beide Mannschaften - das war schon bemerkenswert - haben alles reingehauen", so Schütte. "Wir mussten aber so häufig wie nie wechseln, weil einige Spieler über Übelkeit und Schwindel klagten."

Dabei waren die Lüneburger sehr früh durch einen Treffer von Linus Clasing in Führung gegangen (1.). Auf der Gegenseite hatte Jasper Martens nach einem großartigen Alleingang von der Mittellinie den Ausgleich erzielt (23.) - bevor eben der starke Eisenblätter traf.

"Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg der Lüneburger", so Schütte. "Sie waren in der zweiten Hälfte einen Tick stärker."