U17 der SGS Essen unterliegt knapp beim Meisterschaftsanwärter in Köln B-Juniorinnen-Bundesliga: 1:2 beim 1. FC Köln.

In einer spielbestimmenden und forsch agierenden Anfangsphase der Essenerinnen gingen diese durch einen noch abgefälschten Distanzschuss durch Greta Grüning in der 5. Minute verdient in Führung. Nach rund 20 Minuten verloren die Ruhrstädterinnen in manchen Zweikämpfen und Pressingsituationen allerdings leicht den roten Faden, größere Chancen, die Führung auszubauen, wurden nicht genutzt. Die Gastgeber aus Köln fanden indes immer besser ins Spiel und es entwickelte sich eine gallige, ausgeglichene, aber nicht immer fehlerfreie Partie, in der die Kölnerinnen durch Mathilda Hellmich nach einer nicht ganz sauber geklärten Abwehraktion der SGS zum 1:1 in der 26. Minute ausgleichen konnten.

Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer eine temporeiche und stark umkämpfte Bundesligapartie auf Augenhöhe, mit leichten Vorteilen für Köln, das in der 53. Minute im Nachschuss in Front geht. Gegen Ende des Spiels schwanden dann beiderseits ein wenig die Kräfte, und es blieb beim 1:2 aus Essener Sicht. Die Kölnerinnen legten in einem Spiel, das auch ein Remis verdient hätte, ein wenig mehr Cleverness und Zielstrebigkeit an den Tag und verdienten sich so die drei Punkte.

Fazit der Trainerin: „Ein hart umkämpftes Spiel mit dem besseren Ende für Köln. Ich hätte mir insgesamt einen konsequenteren und souveränen Auftritt der Mannschaft gewünscht. Jetzt gilt es, die erste Niederlage schnell abzuhaken, weiter zu arbeiten und am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum zu überzeugen!“