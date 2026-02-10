U17 der Freien Turner erreicht vierten Platz!

– Foto: Tim Rademacher

Die U17 der Freien Turner Braunschweig hat bei den niedersächsischen Futsalmeisterschaften in Sassenburg einen starken vierten Platz belegt und die Qualifikation für die norddeutschen Meisterschaften nur hauchdünn verpasst. Nach einer intensiven Hallensaison zählte das Team damit zu den vier besten Mannschaften Niedersachsens.

Der Turnierstart verlief für die Mannschaft von Trainer Lennard Teuber jedoch holprig. Im ersten Gruppenspiel gegen den JFV A/O/B/H/H fand das Team nicht zu seinem gewohnten Spiel und musste sich geschlagen geben. Laut Teuber fehlten in dieser Partie unter anderem Präzision im Ballbesitz, Bewegung ohne Ball sowie die nötige Konsequenz im Abschluss. Die bis dahin bestehende Serie von 15 ungeschlagenen Hallenspielen riss damit früh und diente als Warnsignal für den weiteren Turnierverlauf.

Im zweiten Gruppenspiel stand die U17 bereits unter Druck. Gegen den Regionalligisten SC Hemmingen-Westerfeld entwickelte sich ein intensives und hochklassiges Spiel. Die Freien Turner führten zunächst verdient mit 2:0, gerieten anschließend jedoch mit 2:3 in Rückstand. Nach einer Auszeit kämpfte sich das Team zurück, glich per 10-Meter-Strafstoß aus und erzielte kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 4:3-Erfolg. Teuber lobte insbesondere die Moral und die Ruhe seiner Mannschaft in der Schlussphase. Das abschließende Gruppenspiel gegen den JFV Delmenhorst gewann Braunschweig souverän mit 3:0 und zog damit ins Halbfinale ein.