U17 der Eintracht unterliegt Werder Bremen deutlich

Die U17 von Eintracht Braunschweig wartet in der DFB-Nachwuchsliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Gegen den SV Werder Bremen unterlag die Mannschaft von Trainer Niels Quante im heimischen Nachwuchszentrum mit 0:3 (0:3).

Nach verhaltenem Beginn gerieten die Löwen früh in Rückstand: Afriyie traf in der 15. Minute zur Bremer Führung. Die Eintracht fand daraufhin nur schwer ins Spiel, verlor zunehmend die Kontrolle – kurz vor der Halbzeit dann die Vorentscheidung. Mit einem Doppelschlag erhöhten Bischel (42.) und Frey (44.) binnen zwei Minuten auf 0:3.

In der zweiten Halbzeit bemühte sich die Eintracht um Stabilität, konnte jedoch offensiv kaum Akzente setzen. Auch die eingewechselten Da Silva Pereira, Touray und Ay brachten nicht die erhoffte Wende.

Mit der vierten Niederlage im vierten Spiel bleiben die Blau-Gelben am Tabellenende. Am Tag der Deutschen Einheit bietet sich im Derby gegen Tabellenführer Hannover 96 die nächste Möglichkeit, die ersten Punkte einzufahren.