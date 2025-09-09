– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

U17 der Eintracht unterliegt dem VfL Osnabrück deutlich 0:3 im Heimspiel – Zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel für die Quante-Elf

Eintrachts U17 hat in der B-Junioren-Regionalliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im prestigeträchtigen Duell mit dem Nachwuchs des VfL Osnabrück unterlag die Mannschaft von Trainer Niels Quante im heimischen Sportpark Kennel klar mit 0:3 (0:2) und wartet damit weiterhin auf die ersten Punkte in der noch jungen Saison.

Dabei begannen die Löwen engagiert, mussten jedoch schon früh einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gäste aus Osnabrück nutzten zwei schnelle Angriffe in der 15. und 17. Minute eiskalt aus: Zunächst traf Knoev nach einem Ballgewinn zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Sosnowski auf 0:2. Die Quante-Elf versuchte in der Folge, Ordnung ins Spiel zu bringen und sich in die Partie zurückzukämpfen. Doch die Lila-Weißen standen defensiv kompakt und ließen nur wenig zu. Auch mit viel Laufarbeit und Einsatz gelang es der Eintracht nicht, entscheidende Akzente im letzten Drittel zu setzen.

Wechsel ohne Wirkung – Osnabrück macht alles klar Zur zweiten Halbzeit brachte Coach Quante frische Kräfte: Ay und Chyrva kamen für Güney und Dering, um das Offensivspiel zu beleben. Doch der erhoffte Umschwung blieb aus. Im Gegenteil: Nur vier Minuten nach dem Doppelwechsel stellte erneut Knoev mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 0:3 (58.) und besiegelte damit die Niederlage der Löwen endgültig.