U17 Bezirkspokal - 2.Runde mit Sieg von TSV Essingen beendet!

Die 2. Runde des U17 Bezirkspokal wurde mit dem Spiel der Viktoria Wasseralfingen gegen TSV Essingen beendet! Die Essinger B Jugend konnte sich mit 3:1 gegen Viktoria Wasseralfingen durchsetzen. In der Qualistaffel konnte sich Wasseralfingen zuletzt durchsetzen. Das Spiel heute war das letzte von drei 2. Rundenspielen.
Zuletzt trafen in den anderen Spielen die beiden Heidenheimer Aufsteiger in die Leistungsstaffel, die SGM Albuch und die TSG Nattheim aufeinander. Die SGM Albuch setze sich in einem umkämpften Spiel 3:1 gegen Nattheim durch.
Im anderen Spiel traf das Juniorteam Sechta II auf die SGM Röhlingen. Die SGM Röhlingen gewann hier sorglos mit 7:0. Erwähnenswert Jannik Baumann erzielte in dem Spiel alle 7 Tore! Er führt mit 10 Toren aus zwei Spielen die Torjägerliste an.
Zeitnah folgt die Auslosung von Runde 3.