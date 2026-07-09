U17 beendet Regionalliga-Runde sehr erfolgreich

Eine Jugendmannschaft des FC Speyer 09. – Foto: Anpfiff ins Leben - bz

Es war ein ganz enges Rennen mit dem unglücklicheren Ende für die U19 des FC Speyer 09. 66 von 78 möglichen Punkte hat die Mannschaft von Cheftrainer Yanick Haag gesammelt – ein Wert, der normalerweise immer zu einer Meisterschaft reicht.

Eine beeindruckende Serie von elf ungeschlagenen Partien sticht bei der U18 heraus. Diese Erfolgsserie brachte die Mannschaft wieder zurück in die Spitzengruppe und ließ die Hoffnung auf einen Platz unter den Top Drei wachsen. Erst gegen den späteren Meister FSV Offenbach fand der Lauf mit einer 1:4-Niederlage sein Ende.

Nicht aber in der Saison 2025/26 der Verbandsliga Südwest. Der SC Idar Oberstein hat noch vier Zähler mehr geholt und sich den Titel geschnappt. Immerhin dürfen sich die Speyerer Nachwuchskicker mit 127 geschossenen Tore über die mit Abstand beste Offensive der Liga freuen, in der Rückrunde gab es obendrein einen beachtlichen 2:1-Erfolg gegen den späteren Meister. Da das Hinspiel bei Idar Oberstein 3:3-Unentschieden ausgegangen ist, blieb der FC gegen den Titelträger ungeschlagen.

Rundum zufrieden fällt dagegen das Fazit bei der U17 aus. „Es hat sich schon früh gezeigt, dass die Jungs eine stabile und erfolgreiche Spielzeit absolvieren würden“, berichtet Helfenstein von der Regionalliga-Elf, die einen hervorragenden sechsten Platz erreichte in einer Liga voller vielversprechender Nachwuchstalente.

"Gemessen an den eigenen Ansprüchen und dem Verlauf nach der starken Serie ist dieses Ergebnis enttäuschend", sagt Anpfiff-Jugendkoordinator Sport beim FC09, Marcus Helfenstein. Angesichts der starken Serie in der Rückrunde schließt er sein Fazit jedoch positiv: "Die Mannschaft hat Charakter bewiesen und gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt."

Eine höchst souveräne Meistersaison legte die U16 hin. Lediglich zwei Niederlagen in 22 Spielen war beste Wert aller Landesligisten und das bedeutete neun Punkte Vorsprung auf den härtesten Verfolger VfR Frankenthal. Darüber hinaus schossen die FC09er die meisten Tore (91), kassierten die wenigsten (21) und sammelten folgerichtig die meisten Siege (19). "Der Titel ist der verdiente Lohn für Fleiß im Training und Teamgeist auf dem Platz", konstatiert Helfenstein, der dem Team um Cheftrainer Nico Schubert, "herzlich gratuliert."

Job erfüllt – lautet das Fazit bei der U15. Die C-Jugend-Regionalliga ist eine super, weil harte Schule in der Entwicklung der jungen Kicker. Das Trainerteam um Michael Graf durfte zufrieden feststellen, "dass wir uns nach den erwarteten Startschwierigkeiten im Laufe der Hinrunde kontinuierlich gesteigert haben." Der Lohn war der stete Kontakt zu den Nichtabstiegsrängen. Mit der Endplatzierung auf Rang zwölf hat sich die U15 genau jenen ersten Platz über dem Abstiegsstrich gesichert und so eine weitere Regionalliga-Runde für den FC Speyer 09 eingetütet.

Ganz knapp die Landesliga-Meisterschaft verpasst hat die U14. Als Dritter gingen die Speyrer nur drei Punkte hinter dem Meister TSG Deidesheim über die Ziellinie.

Zwei nicht hoch genug einzustufende zweite Plätze hat die U13 eingefahren. Zum einen in der Meisterschaft, in der die Mannschaft von Cheftrainerin Carina Schmitt dank eines Remis gegen den 1.FC Kaiserslautern sogar Herbstmeister geworden ist. In der Rückrunde war gegen die "Roten Teufel", jedoch kein Kraut mehr gewachsen, Speyer durfte die Vizemeisterschaft aber als großen Erfolg feiern. Den nächsten Vize-Rang gab es im Südwest-Verbandspokal. 0:2 lautete das Endergebnis im Finale gegen den TSV Schott Mainz.

Die U12 hat nach einem leicht holprigen Start, mit drei Niederlagen aus den ersten sechs Spielen, mit einer hervorragenden mannschaftlichen Geschlossenheit die Saison auf Platz 3 in der Landesliga abgeschlossen. "Das ist das beste Ergebnis in der Vereinshistorie in dieser Altersklasse", hebt Helfenstein die gezeigte Leistung hervor und ergänzt, "zusätzlich konnte die Mannschaft die beste Offensivmannschaft mit 100 Toren in 24 Spielen stellen."

Von der C3, über die U11 bis zur U10, U9 und U8 betonen die Coaches den großen Spaß, den es ihnen bereitet, bei der sportlichen und persönlichen Entwicklung der Jungs und Mädels dabei sein zu dürfen. Die U10 beendete ihre Spielzeit gar mit 16 Siegen in 16 Spielen auf perfekte Art und Weise.

"Trotz der sportlichen Erfolge, die diese Teams vorweisen, steht nicht das reine Ergebnis im Vordergrund. Der Fokus liegt klar auf der sportlichen Ausbildung sowie der persönlichen Weiterentwicklung der Kinder. Teamgeist, Fairness und Freude am Fußball bilden dabei die zentralen Leitlinien der Trainings- und Spielarbeit", so Helfenstein abschließend.