U16 zeigt tolle Reaktion

Die U16 des 1. FC Saarbrücken hat eine Woche nach der 0:12 (0:6)-Niederlage bei der U16 des 1. FSV Mainz 05 schnell wieder in die Erfolgsspur zurück gefunden. Im Heimspiel wurde der FC Rot-Weiß Koblenz am Sonntagnachmittag mit 3:1 (2:1) bezwungen. Leandro Oliver (3.) brachte sein Team auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld früh in Führung (3.) , die jedoch Enes Qerimi (26.) noch ausgleichen konnte. Nach dem Treffer von Madi Balde (40. + 2.) ging das FCS-Team mit einem 2:1-Vorsprung in die Kabinen. Das 3:1 erzielte dann Alex Schäfer (78.) zwei Minuten vor dem Spielende. In der Tabelle der U17-Regionalliga Südwest hat das Malstatter Team die SpVgg. EGC Wirges überholt, die bei der JFG Schaumberg-Prims mit 0:2 (0:1) unterlag. Im letzten Vorrundenspiel kommt es jetzt am kommenden Sonntag zum direkten Duell mit den Westerwäldern. Die Begegnung wird um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Wirges angepfiffen.