U16 unterliegt Racing Union Luxemburg

Die U16 des 1. FC Saarbrücken unterlag am Sonntagmorgen in einem internationalen Testspiel Racing FC Union Luxemburg mit 2:4 (1:2). Den 1:0- Führungstreffer der Gastgeber erzielte Bibars Obeid, Emil Wagner traf zum Endstand. Am kommenden. Samstag, 15. Februar trifft das Team des Trainergespanns Sven Borgard und Noah Helfen um 17 Uhr ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz am FC -Sportfeld auf den U17-Verbandsligisten FC Homburg.