U16 unterliegt in Trier

Für die U16 des 1. FC Saarbrücken endete der Sonntags-Ausflug an die Mosel mit einer 0:2 (0:1)-Niederlage. Das Team des Trainergespanns Sven Borgard und Noah Helfen musste sich schon in der 9. Minute mit einem Rückstand befassen, Nevio Marasa versenkte einen Strafstoß im Malstatter Kasten. Bis zur Pause verlief die Begegnung auf einem Nebenplatz am Moselstadion ausgeglichen. Trier erhöhte in der 64. Minute durch Till Zimmer auf 2:0 und behielt somit die Punkte. In der Tabelle ist das FCS-Team nun weiter Vierter, TuS Koblenz ist durch den 4:1 (1:0)-Heimerfolg über die JFG Schaumberg-Prims aber bis auf einen Punkt herangerückt. Am Sonntag, 25. Mai muss die U16 des 1. FC Saarbrücken zu ihrem nächsten Spiel erneut reisen, die Fahrt geht dann U16 des 1. FSV Mainz 05 in den Wolfgang-Frank-Campus am Dr.-Martin-Luther-King-Weg.