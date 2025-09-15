U16 unterliegt beim 1. FC Kaiserslautern knapp

Die U16 des 1. FC Saarb rücken musste sich auch im fünften Ligaspiel ihrem Gegner beugen. Doch beim gleichaltrigen Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern gab es mit dem 1:2 (0:0) zumindest mal ein achtbares Ergebnis.

Die U16 des 1. FC Saarbrücken kam auch von ihrer Reise in die Pfalz ohne Punkt heim. Der gleichaltrige Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern setzte sich in Mehlingen mit 2:1 (0:0) durch. Benno Nalbach brachte sein Team in der 49. Minute sogar nach vorne, doch der Pfälkzer Nachwuchs drehte die Partie mit zwei Treffern in der Nachspielzeit (80. + 5. und 80. + 6.). Das FCS-Team ist nun punktglerich mit der SpVgg. EGC Wirges wegen des schlechteren Torverhältnisses Letzter. Am kommenden Sonntag, 21. September, ist die U17 der TuS Koblenz, derzeit Tabellendritter, zu Gast auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.).