U16 unterliegt auch TuS Koblenz

Die U16 des 1. FC Saarbrücken musste sich am Samstag im Heimspiel der TuS Koblenz recht deutlich mit 0:4 (0:3) gesachlagen geben. Der Sieger stand eigentlich schon zur Pause fest.

Die U16 des 1. FC Saarbrücken musste auch im sechsten Ligaspiel dem Gegner zum Sieg gratulieren. Diesmal unterlag das von Karsten Specht trainierte Team TuS Koblenz mit 0:4 (0:3). Schon zur Pause führten die Gäste vom Deutschen Eck nach Treffern von Elson Muqa (12.), Niklas Lauer (30.) und Conner Dahlem (37.) deutlich, Alexandrs Balandins legte in der 60. Min ute noch den Endstand-Treffer nach. In der Tabelle ist die Malstatter U16 weiter Schlusslicht, allerdings hat der Vorletzte SpVgg. EGC Wirges, der erst am Sonntag gegen Speyer spielt, auch noch keinen Zähler. Die Westerwälder haben das um neun Treffer bessere Torverhältnis, so dass das FCS-Team mit ziemlicher Sicherheit als Letzter in den nächsten Spieltag geht.